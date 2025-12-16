Washington merkezli Al-Monitor, Türkiye’nin Somali’de petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerini 2026’da doğrudan sondaja taşıyacağını yazdı. ABD verilerine göre Somali’deki rezerv, Türkiye’nin 80 yıllık enerji ihtiyacına denk.

ABD merkezli ve Orta Doğu odaklı yayın yapan Al-Monitor, Türkiye’nin Somali’de yürüttüğü petrol ve doğalgaz arama çalışmalarını 2026 yılında sondaj aşamasına taşıyacağını yazdı.

30 MİLYAR VARİL: TÜRKİYE’NİN 80 YILLIK TÜKETİMİ

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine dayandırılan analizde, Somali’nin yaklaşık 30 milyar varil petrol rezervi üzerinde bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Bu miktarın Türkiye’nin 80 yıllık petrol tüketimine eşdeğer olduğu kaydedildi. Rezervin güncel piyasa fiyatlarıyla değerinin 1,8 trilyon dolara ulaşabileceği aktarıldı.

Al-Monitor yazdı: Türkiye 1.8 trilyonluk sahaya giriyor

ORUÇ REİS SAHADA, DONANMA TEYAKKUZDA

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Somali açıklarında aylar süren çalışmaların ardından görevini tamamlamıştı.

Bu sürecin, Ankara ile Mogadişu arasında imzalanan iki kritik anlaşmanın ardından geldiği bilgisi yer aldı.

Anlaşmalar, Türkiye’nin Somali donanmasının kurulmasına katkı sağlamasını ve TPAO’ya münhasır arama-geliştirme hakkı tanınmasını kapsıyor.

SOMALİ İÇİN TARİHİ DÖNÜM NOKTASI

Analizde, 2026’da başlaması planlanan sondaj faaliyetlerinin, sınırlı üretim seviyesinde dahi Somali ekonomisi üzerinde dönüştürücü etki oluşturabileceği yorumuna yer verildi

Yıllık milli geliri yaklaşık 12 milyar dolar olan Somali için enerji gelirleri açısından yeni bir dönem başlıyor.

Al-Monitor yazdı: Türkiye 1.8 trilyonluk sahaya giriyor

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK DENİZAŞIRI ÜSSÜ BU TOPRAKLARDA

Haberde, Somali’nin Türkiye’nin en büyük denizaşırı askeri üssü olan TÜRKSOM’a ev sahipliği yaptığı hatırlatıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin uzun yıllardır Somali ordusuna eğitim verdiği, bu varlığın Türkiye’nin enerji ve güvenlik stratejisiyle doğrudan örtüştüğü kaydedildi.

KORSANLIK VE BASKIYA RAĞMEN GERİ ADIM YOK

Somali açıklarındaki korsanlık faaliyetleri ve bölgesel istikrarsızlık, en büyük riskler arasında sıralandı. Buna rağmen Türk donanmasının Oruç Reis’e güvenlik sağladığı, Türkiye’nin sahadan çekilmediği bilgisi yer aldı.

Ankara, uluslararası şirketlerin girmeye çekindiği alanlarda aktif rol üstleniyor.

MISIR, BAE VE ETİYOPYA YAKINDAN İZLİYOR

Türkiye’nin bu hamlesinin Mısır, Etiyopya ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından dikkatle takip edildiği aktarıldı.

Mısır’ın Türkiye’yi Etiyopya’ya karşı denge unsuru olarak gördüğü, BAE’nin ise süreci kendi nüfuz alanına müdahale olarak değerlendirdiği kaydedildi. Türkiye’nin bu diplomatik dengeyi yönetme kapasitesine sahip olduğuna değinildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası