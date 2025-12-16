Ekranlarda yayınlandığı günden bu yaba dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Gözleri Karadeniz dizisi final iddiaları gündeme geldi. Son bölümlerin ardından dizinin final yapıp yapmayacağı, izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılıyor.

ATV ekranlarının sevilen dizisi Gözleri Karadeniz'in akıbeti merak konusu oldu. Yayınlandığı günden bu yana konusu ve karakteriyle dikkatleri üzerine çekse de, dizi reytinglerde istediği başarıyı elde edemedi.

Salı akşamları izleyiciyle buluşan ve başrollerini Halit Özgür Sarı ile Özge Yağız'ın paylaştığı "Gözleri Karadeniz'in final yapıp yapmayacağı belli oldu.

GÖZLERİ KARADENİZ FİNAL Mİ?

Gözleri Karadeniz dizisi 16. bölümü ile final yapacak. Dizinin yeni bölümünde, ekranlarda 'final' yazısı yer aldığı görüldü.

GÖZLERİ KARADENİZ BİTTİ Mİ?

Gözleri Karadeniz 16 Aralık 2025 Salı günü yeni bölümüyle ekrana geldi. Dizinin final yapacağı belli oldu.

Gözleri Karadeniz dizisinin yapımcısı Altan Dönmez, "Sektör şaşırtmaya devam ediyor. Canla başla çalışan şahane ekip, hiç hak etmediği bir şekilde öğrenmenin şaşkınlığını yaşıyor. Her şartta, her zorlukta en iyisini yapmaya çalışan bu ekiple yol yürümekten gurur duyuyorum. Herkesin tek tek eline, yüreğine ve emeğine sağlık." ifadelerini kullandı.

