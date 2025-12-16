Doğum gününde dağıtılan çikolatalar hastanelik etti! 10 öğrenci zehirlendi!
Tarsus’ta bir lisede doğum günü için dağıtılan çikolataları yiyen 10 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılırken, ilk incelemede markette tarihi geçmiş ürünler bulundu.
- 10 öğrenci çikolataları tükettikten sonra rahatsızlandı.
- Çocuklar Tarsus Devlet Hastanesi'ne ambulanslarla kaldırıldı.
- İlçe Milli Eğitim Müdürü, Tarsus Devlet Hastanesi'ne giderek öğrencilerle ilgili bilgi aldı.
- Okuldaki bir öğrencinin doğum günü nedeniyle markete 2 koli çikolata alındığı belirtildi.
- Zabıta ekipleri markete gitti ve inceleme yaptı.
- Sağlıksız ortamda tutulan tarihler geçmiş bazı ürünlerin bulunduğu görüldü.
Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi'nde bulunan Tarsus Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşandı. İddiaya göre, okulda 9. sınıfta öğrenim gören 10 öğrenci, dışarıdaki bir marketten doğum günü nedeniyle alınan çikolataları tükettikten sonra rahatsızlandı.
Zehirlenme şüphesi nedeniyle okul yönetimi sağlık ekiplerine durumu bildirdi. 10 öğrenci okula sevk edilen ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Anteplioğlu hastaneye giderek rahatsızlanan öğrencilerle ilgili bilgi aldı. Okuldaki bir öğrencinin doğum günü nedeniyle 2 koli çikolata aldığı markete giden zabıta ekipleri de incelemelere başladı. İlk incelemelerde sağlıksız ortamda tutulan ve tarihi geçmiş bazı ürünlerin olması dikkat çekti.
Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu olayla ilgili soruşturma sürüyor.