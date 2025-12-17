İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine karşılıksız burs desteği sağlanmaktadır. İBB burs başvurularının ardından, sonuçların ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.

İBB burs başvuru sonuçları, öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Arama motorlarında “İBB burs 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak” sorusu sıkça sorgulatılıyor.

İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler iBBye çevridli

2025 İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

17 Aralık 2025 Çarşamba günü itibarıyla 2025 İBB burs sonuçları açıklanmamıştır.

Geçen seneye ait takvim göz önüne alındığında başvurular 1 Kasım'da sona ermiş ve sonuçlar 31 Aralık'ta duyurulmuştu. Bu kapsamda 2025 yılı sonuçlarının 20 Ocak tarihinde açıklanacağı tahmin ediliyor.

İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler iBBye çevridli

İBB burs başvuru sonuçlarına, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ya da 153 Çözüm Merkezi üzerinden erişim sağlanabilecek.

İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler iBBye çevridli

İBB BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2026 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 100 bin üniversite öğrencisine 20.000 TL eğitim desteği sağlayacağını duyurdu.

Haberle İlgili Daha Fazlası