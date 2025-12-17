Türkiye Gazetesi
Öldükten 80 yıl sonra kimliği tespit edildi
İkinci Dünya Savaşı’nın en yıkıcı olaylarından biri olan Hiroşima atom bombası saldırısının etkileri, aradan geçen yıllara rağmen sürüyor.
Hiroşima atom bombası kurbanlarından Kajiyama Hatsue'nin kimliği, DNA testiyle tespit edildi.
- Hatsue, 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya atılan atom bombası sonucu kaybolmuştu.
- Kimliği, yeğeni Kajiyama Şuji'nin başvurusuyla Kanagawa Üniversitesi'nde yapılan incelemede tespit edildi.
- İncelemede, Barış Anıtı Parkı'nda Kajiyama Michiko adına kayıtlı saç ve küller analiz edildi.
- Saç örneğinden elde edilen DNA, Hatsue'nin 91 yaşındaki kız kardeşinden alınan DNA ile eşleşti.
- Bu gelişme, atom bombası kurbanlarının DNA yoluyla kimliğinin tespit edildiği ilk başarılı örnek olarak kaydedildi.
- Hiroşima Belediyesi, diğer örnekler üzerinde de DNA testi yapılmasının planlandığını açıkladı.
6 Ağustos 1945’te ABD’nin Hiroşima’ya attığı atom bombasının ardından kaybolan Kajiyama Hatsue’nin (13) kimliği, DNA metoduyla tespit edildi.
Hatsue’nin yeğeni Kajiyama Şuji’nin başvurusuyla Kanagawa Üniversitesince yapılan incelemede, Barış Anıtı Parkı’nda Kajiyama Michiko adına kayıtlı saç ve küller analiz edildi. Saç örneklerinden elde edilen DNA’nın, Hatsue’nin 91 yaşındaki kız kardeşinden alınan DNA ile eşleştiği belirlendi.
Bu gelişme, atom bombası kurbanlarının DNA yoluyla kimliğinin tespit edildiği ilk başarılı örnek oldu. Hiroşima Belediyesi, diğer örnekler üzerinde de DNA testi yapılmasının planlandığını açıkladı.
