Ünlü kalp cerrahı Dr. Jeremy London, kalp sağlığını tehdit eden ve vücudu aktif olarak zehirleyen dört gıdayı açıkladı. ABD’nin Georgia eyaletinde görev yapan Dr. London, alkolden daha zararlı olabilecek bu besinleri hayatından tamamen çıkardığını ve milyonlarca insanın bu gıdalar nedeniyle kalp hastalıkları riskiyle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Dr. London, hem şekerli hem de diyet gazlı içecekleri sert bir şekilde eleştirerek “sıvı ölüm” olarak nitelendirdi. Standart bir kutu gazlı içecekte yaklaşık 40 gram ilave şeker bulunduğunu belirten cerrah, bu miktarın günlük önerilen şeker tüketimine yakın olduğunu aktardı.

Aşırı şeker alımının kötü kolesterolü yükselttiğini, damar sertliğini artırdığını ve obezite riskini büyüttüğünü ifade etti. Diyet içeceklerdeki yapay tatlandırıcıların da kalp krizi, felç ve ritim bozuklukları ile ilişkilendirildiğini söyledi.

Ancak bazı bilimsel çalışmalar, yoğurt gibi fermente süt ürünlerinin kalp hastalığı riskini azaltabileceğine işaret ediyor. Cerrah, bebeklik sonrası süt tüketiminin insan vücudu için doğal olmadığını vurguladı.

ALKOL, KALP SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

Listenin son sırasında ise alkol yer aldı. Dr. London, alkolün vücuttaki tüm hücreler için toksik olduğunu belirterek, “Az miktarda ve ara sıra tüketim bile kalp hastalığı riskini artırabilir” uyarısında bulundu. Uzun süreli alkol kullanımının kalp kasını zayıflatan kardiyomiyopatiye yol açabileceğini ve stres hormonunu artırarak kalp atış hızını ve tansiyonu yükselttiğini ifade etti.

Dr. Jeremy London, sağlıklı bir hayat için bu dört yiyecek ve içecekten uzak durmanın önemine dikkat çekerek, vücuda bilinçli olarak zarar veren alışkanlıklardan vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı.

