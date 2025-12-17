Asgari ücret zammında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz hafta ilk toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını yarın saat 14.00'te gerçekleştirecek. Komisyonun yapısında değişiklik talep eden ve ilk toplantıya katılmayan TÜRK-İŞ'in ikinci toplantıda da yer almaması bekleniyor. Komisyondan çıkacak yeni asgari ücret rakamı heyecanla beklenirken, ekonomist Muhammed Bayram'dan konuyla ilgili dikkat çeken bir çıkış geldi.

"TÜRK-İŞ MASADAN KALKMASAYDI..." Bir TV programında konuşan Bayram, TÜRK-İŞ’in toplantılara katılmamasının kritik olduğunu belirtti. Bayram, "TÜRK-İŞ masadan kalkmasaydı 22 bin 104 TL, 25 bin TL olacaktı. Bu rakamı belirleme yetkisi işçi ve işverende ama maalesef bu toplantıda biraz politize olunmuş bir durum var bence." dedi.

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ Ekonomik verileri değerlendiren Bayram, "Yıl sonu enflasyon farkı da yüzde 31-32 oranında olacak. TÜRK-İŞ'in açlık sınırı ise 29 bin 282 TL. Şu anki asgari ücret ise 22 bin 104 TL. İşverene maliyeti ise 30 bin 621 TL. Yani işveren tarafı hem kendi adına hem de işçi adına sigorta primi ödüyor" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN SÖZÜNÜ HATIRLATTI Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde patronlara bir mesaj vererek "Asgari ücrette TİSK elini taşın altına sokmalı" demişti. Erdoğan'ın sözlerini hatırlatan Bayram, "Devlet asgari ücretten vergi almayarak çok ciddi bir vergiden geçmiş durumda. İşçi tarafı toplantıya katılmıyor, devlete topu atmak için. İşveren belirleyecek aslında bu rakamı. Devlet işçiyi ezdirmemek için önlemler alacak" dedi.

MASADAKİ ORANLAR Asgari ücret pazarlığında masadaki zam oranlarına değinen Bayram aralığın yüzde 25 ile yüzde 35 arasında değiştiğini söyledi.

"EN YÜKSEK İHTİMALLE..." Kendi beklentisini açıklayan Bayram, "En yüksek ihtimalle yüzde 28 olacağını düşünüyorum. 2026 bütçe görüşmelerinde sigorta gelirlerinin tahmini artış oranı yüzde 28 olarak belirlendi. Bundan dolayı bu rakamın üzerinde duruyorum." şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DEVREYE GİRER Mİ? Asgari ücret zammında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesini beklediğini belirten Bayram, dikkat çeken bir iddiada bulundu.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN 30 BİN TL'YE TAMAMLAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM" Bayram, "Oransal zam ne olursa olsun alım gücünü koruyamadıktan sonra bu rakamların hiçbir önemi yok. Son bir dokunuşla Sayın Cumhurbaşkanımızın asgari ücreti 30 bin TL'ye tamamlayacağını düşünüyorum" dedi.

2026'DA ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLUR MU? Sürecin uzamayacağını öngören Bayram, 2026 yılı için ara zam beklemediğini dile getirerek, "Komisyon görüşmeleri 4. toplantıya kalmaz, 3. toplantıda biter" sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.

İşte asgari ücrette zam senaryoları: ZAM ORANI ZAMLI ASGARİ ÜCRET Yüzde 21 26 BİN 745 TL Yüzde 22 26 BİN 966 TL Yüzde 23 27 BİN 187 TL Yüzde 24 27 BİN 408 TL Yüzde 25 27 BİN 630 TL Yüzde 26 27 BİN 851 TL Yüzde 27 28 BİN 72 TL Yüzde 28 28 BİN 293 TL Yüzde 29 28 BİN 514 TL Yüzde 30 28 BİN 735 TL

Yüzde 31 28 BİN 956 TL Yüzde 32 29 BİN 177 TL Yüzde 33 29 BİN 398 TL Yüzde 34 29 BİN 619 TL Yüzde 35 29 BİN 840 TL

