TUSAŞ fabrikasını gezen gazeteci Ertuğrul Özkök, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da vizyonuyla Aselsan’da, TUSAŞ’ta olağanüstü ilerlemeler kaydedildi. İstediğiniz kadar muhalif olun bunlarla övünmemiz gerekir" dedi. Bu sözler akıllara, Özkök'ün yıllar önce hapis cezası alan Erdoğan için attığı "Muhtar bile olamayacak" başlığını getirdi.

Gazeteci Ertuğrul Özkök, katıldığı yayında TUSAŞ fabrikasını gezdiğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan için övgü dolu sözler sarf etti.

"MUHALİF DE OLSANIZ BUNLARLA ÖVÜNMELİSİNİZ"

NOW TV'de bir yayına katılan Özkök, "Son 15 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da vizyonuyla Aselsan’da, TUSAŞ’ta olağanüstü ilerlemeler kaydedildi. İstediğiniz kadar muhalif olun bunlarla övünmemiz gerekir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’yi dünyada etkili ve güçlü ülkelerden biri haline getirdi." ifadelerini kullandı

"MUHTAR BİLE OLAMAZ" BAŞLIĞI GÜNDEM OLMUŞTU

Özkök, 22 Nisan 1998'de Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanı olarak 10 ay hapis cezası almasının ardından "Muhtar bile olmayacak" başlığı atmıştı.

Yıllar sonra gündemden düşmeyen başlığın hikayesini anlatan Özkök, "O dönemde yüksek yargının önde gelenlerinden biri söylemişti bunu bize. Çünkü aldığı hapis cezası nedeniyle artık hiçbir kamusal göreve seçilme hakkı kalmamıştı. Ama CHP’nin verdiği destekle yasal değişiklik yapıldı. Biz de gazete olarak bu yasal değişikliğe destek verdik. O engel kaldırıldı. Siirt’te bir milletvekili istifa ettirildi. Yeniden ara seçim yapıldı. Erdoğan girdi milletvekili oldu. Sonra başbakan sonra da Cumhurbaşkanı oldu." demişti.

ERDOĞAN DA MANŞETE CEVAP VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise zaman zaman konuşmalarında bu manşeti hatırlatan çıkışlar yapmıştı. Erdoğan 2023 yılındaki bir konuşmasında; "Ufkunuz o kadar dar ve kısır ki, muhtar bile olamaz dediğiniz kişi cumhurbaşkanı oldu. Önce bu başlıkları atanlara bir şeyi hatırlatmak lazım; kendinize ayar verin ayar" sözleriyle tepkisini ortaya koymuştu.

Erdoğan 2024 yılındaki bir konuşmasında ise "Ne dediler benim için? 'Muhtar bile olamaz' Bu manşetleri attılar. Ne oldu? Eski Türkiye'nin tekrar hortlatılmasına izin veremeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

