İngiliz yetkililer, geçtiğimiz yıl sosyal medyada viral hale gelen 'Dubai çikolatası'na ilişkin kritik uyarılarda bulundu. Son dönemde İngiltere genelinde yapılan denetimlerde, bazı ürünlerin etiketlerinde yer almamasına rağmen fıstık ve susam içerdiğinin tespit edildiği belirtilirken, alerjisi bulunan kişilerin bu ürünleri tüketmeleri halinde hayati tehlike oluşturabilecek ciddi reaksiyonlarla karşılaşabileceği ifade edildi.

Dubai’de yaşayan çikolatacı Sarah Hamouda tarafından, hamilelik dönemindeki aşermelerini gidermek amacıyla geliştirilen 'Dubai çikolatası', fıstık, tahin ve kadayıf karışımıyla hazırlanıyor. İngiliz yetkililer, geçtiğimiz yıl sosyal medyada viral olan bu tatlıya ilişkin dikkat çeken uyarılarda bulundu.

İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA), piyasada bu ürünün ucuz ve güvensiz taklitlerinin dolaştığını, bazı çikolataların etiketleme kurallarını karşılamadığını bildirdi.

Dubai çikolatasının ambalajlarında gizli tehlike! Yetkililer uyardı: Ölümcül olabiir

ETİKETLERİNDE BELİRTİLMEZSE ÖLÜMCÜL OLABİLİR

FSA Politika Direktörü Rebecca Sudworth, yapılan denetimlerde bazı ürünlerin etiketlerinde belirtilmemesine rağmen fıstık ve susam içerdiğinin tespit edildiğini belirtti. Sudworth, “Alerjisi olan kişiler bu çikolataları tüketmemelidir. Alerjisi olan birine hediye almayı düşünenlerin de bu ürünlerden kaçınmasını tavsiye ediyoruz. Bu uyarı yalnızca fıstık ve susam için değil, tüm alerjiler için geçerlidir,” dedi.

Sudworth ayrıca, alerjisi olmayan kişilerin bu ürünleri yalnızca güvenilir markalar ve perakendeciler aracılığıyla temin etmeleri halinde tüketebileceğini vurguladı.

“AÇIK VE DOĞRU ŞEKİLDE ETİKETLENMELİ”

Chartered Trading Standards Institute (CTSI) yetkilisi Jessica Merryfield ise yasal yükümlülüklerin son derece net olduğunu belirterek, “Alerjen içeren tüm gıdalar, tüketicilerin bilinçli ve güvenli tercihler yapabilmesi için açık ve doğru şekilde etiketlenmelidir. Bunu yapmamak yasa dışıdır ve gıda alerjisi olanlar için son derece tehlikelidir,” ifadelerini kullandı. Merryfield, perakendeciler ve ithalatçılar dahil olmak üzere tüm gıda işletmelerini gerekli önlemleri almaya çağırdı.

ALERJİK KİŞİLER İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Uzmanlar, alerjisi olan bireylerin bu tür ürünleri tüketmesi halinde anafilaksi olarak bilinen ve solunumu ciddi şekilde zorlaştıran hayati bir tehlikeyle karşı karşı kalabileceğini söylüyor. Anafilaksi, oksijen yetersizliği nedeniyle kalp krizi gibi acil durumlara da yol açabiliyor.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Daha önce yapılan incelemelerde, İngiltere’ye ithal edilen bazı Dubai çikolatalarında yasa dışı gıda boyaları, küflerin ürettiği toksinler ve kanserojen olabileceği düşünülen kimyasallar tespit edilmişti. FSA, hâlihazırda satışta olan ürünlerin gıda güvenliği standartlarına uygun olup olmadığını belirlemek için denetim ve numune alma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Mevzuata göre Birleşik Krallık’ta satılan gıdaların etiketlerinde ürünün adı, alerjenlerin açıkça vurgulandığı içerik listesi, ürünün gramajı, son kullanma tarihi ile ürün bilgilerinden sorumlu Birleşik Krallık veya AB merkezli şirketin adı ve adresinin İngilizce olarak yer alması gerekiyor.

