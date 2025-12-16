Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynadıkları Beşiktaş derbisinde sakatlanan oyuncuları Mustafa Eskihellaç ve Tim-Jabol Folcarelli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Trabzonspor, ligde oynanan Beşiktaş karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Mustafa Eskihellaç ve Tim-Jabol Folcarelli’nin sağlık durumlarına ilişkin resmi bir açıklama yaptı. Bordo-mavili kulüp, iki oyuncunun da tedavi sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Mustafa Eskihellaç ve Tim-Jabol Folcarelli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı

Kulüp Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir tarafından yapılan resmi açıklama şu şekilde:

Beşiktaş ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan oyuncularımızın yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda; Mustafa Eskihellaç'ın sol uyluk arka kas grubunda orta derecede kanama ve ödem, Tim Jabol Folcarelli'nin sol ayak tabanı ve topuğunda kanama ile ödem saptanmış olup tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır.

26 yaşındaki Tim-Jabol Folcarelli, bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 15 maçta 3 asistlik katkı sağladı. Mustafa Eskihellaç ise 16 karşılaşmada 4 asistle takımına destek verdi.



