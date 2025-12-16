Galatasaray'ın 9 Aralık'ta deplasmanda 1-0 kaybettiği Monaco karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Uğurcan Çakır'ın sol üst adalesinde yırtık tespit edilmişti. İlk aşamada tedavisinin iki hafta süreceği konuşulan milli kalecinin sahalara dönüş tarihi gecikiyor.

Karşılaşmada sol üst adalesinden sakatlanan ve bu bölgede yırtık tespit edilen milli kaleci, bir süre daha sahalardan uzak kalacak.

Galatasaray'ın 4-1 kazandığı Antalya deplasmanında kaleyi Günay Güvenç'e devreden Çakır'ın, sağlık ekibinin riske etmek istememesi nedeniyle forma giymeyeceği maçların sayısının artabileceği öğrenildi.

Uğurcan Çakır, Monaco maçında penaltı kurtardı

KUPA VE LİGDE KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Sporx'te yer alan habere göre; tecrübeli file bekçisinin, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki RAMS Başakşehir karşılaşması ile Trendyol Süper Lig'de oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde kadroda yer almasının zor olduğu belirtildi.

Galatasaray, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a KDV dahil 36 milyon euro ödedi

HEDEF 5 OCAK

Galatasaray'da asıl hedefin, Uğurcan Çakır'ı 5 Ocak'ta Trabzonspor'a karşı oynanacak TFF Süper Kupa karşılaşmasına yetiştirmek olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulübün sağlık ekibi, oyuncunun tam olarak iyileşmeden sahalara dönmemesi konusunda titizlikle çalışmasını sürdürüyor.

