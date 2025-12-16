Kadınlar tenisinde 2025 sezonuna Aryna Sabalenka damga vurdu. Belaruslu raket, üst üste ikinci kez WTA'de "Yılın Oyuncusu" seçildi. Belaruslu tenisçi, sezonu dört şampiyonlukla tamamladı. Bu alanda WTA turunun en başarılı ismi oldu.

Dünya 1 numarası Aryna Sabalenka, Kadınlar Tenis Birliği WTA tarafından "Yılın Oyuncusu" seçildi. Sezon boyunca zirveden hiç inmedi ve yılın sonunda ödül yine ona gitti. Sabalenka, bu ödülü üst üste 2'nci defa kazandı. Belaruslu tenisçi, sezonu dört şampiyonlukla tamamladı. Bu alanda WTA turunun en başarılı ismi oldu.

Aryna Sabalenka, Kadınlar Tenis Birliği WTA tarafından "Yılın Oyuncusu" seçildi

27 yaşındaki tenisçi, eylül ayında Amerika Açık'ta Amanda Anisimova’yı mağlup ederek unvanını korudu ve kariyerinin dördüncü Grand Slam zaferine ulaştı. Sezon genelinde dokuz final oynayan Sabalenka; Avustralya Açık finalinde Madison Keys’e, Fransa Açık finalinde ise Coco Gauff’a kaybetti. Ancak yıl boyunca istikrarı elden bırakmadı. Brisbane, Miami ve Madrid Açık zaferleriyle sezonu zirvede tamamladı.

REKOR KIRDI

2025 yılı boyunca dünya 1 numarası olan Sabalenka, üst üste ikinci kez sezonu zirvede kapatan isim oldu. Temmuz ayında ise Serena Williams'tan bu yana ilk kez 12 bin WTA puan barajını aşarak tarihe geçti. Sezonu 63 galibiyet, 12 mağlubiyetle tamamlayan Sabalenka, yaklaşık 11 milyon sterlin ödül kazandı. Belaruslu raket, Uluslararası tenis medyasının oylarının yüzde 80’ini aldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası