FIFA tarafından verilen 'The Best' ödülü için '2025 Yılının En İyi Erkek Kalecisi', Manchester City'nin İtalyan file bekçisi Gianluigi Donnarumma seçildi.

Sezon başında Fransız devi Paris Saint Germain'den Premier Lig ekibi Manchester City'ye transfer olan Gigio Donnarumma, FIFA tarafından verilen '2025 Yılının En İyi Kalecisi' ödülünü kazandı. Donnaruma, 2017'de Gianluigi Buffon'dan sonra ödülü kazanan ilk İtalyan kaleci oldu.

Manchster City Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gianluigi Donnarumma, 2025 FIFA Erkekler En İyi Kalecisi seçildi. Tebrikler" denildi.

