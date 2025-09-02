Donnarumma transferi resmileşti: 5 yıllık imza

İngiliz devi Manchester City, Paris Saint Germain'in kalecisi Gianluigi Donnarumma'yı 35 milyon euro karşılığında renklerine kattı.

İKİNCİ KALECİ TRANSFERİ

Donnarumma ile 5 yıllık mukavele imzalayan City, kaleci mevkisi için daha önce 31 milyon euro bedelle Burnley'den James Trafford'u da kadrosuna katmıştı.

Premier Lig ekibi, 8 yıldır kadrosunda bulunan Brezilyalı file bekçisi Ederson'u Fenerbahçe'ye göndermişti.

PEP GUARDIOLA VURGUSU

Pep Guardiola ile çalışacak olmakta dolayı mutlu olduğunu söyleyen Donnarumma, "Dünya çapında yeteneklerle dolu bir kadroya ve futbol tarihinin en büyük teknik direktörlerinden biri olan Pep Guardiola'nın liderliğindeki bir ekibe katılıyorum" ifadelerini kullandı.

DONNARUMMA PERFORMANSI

Gianluigi Donnarumma geçtiğimiz sezonda PSG formasıyla 47 maçta sahada yerini alırken Şampiyonlar Ligi zaferinin mimarlarından olmuştu. Geçen sezonki kalesinde 43 gol gören İtalyan yıldız, 17 maçta kalesini gole kapattı.