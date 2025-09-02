Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Donnarumma transferi resmileşti: 5 yıllık imza

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Donnarumma transferi resmileşti: 5 yıllık imza
Premier Lig ekibi Manchester City, Paris Saint-Germain ile yollarını ayıran İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Galatasaray'ın da ilgilendiği Donnarumma, İngiliz ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzaladı.

İngiliz devi Manchester City, Paris Saint Germain'in kalecisi Gianluigi Donnarumma'yı 35 milyon euro karşılığında renklerine kattı.

İKİNCİ KALECİ TRANSFERİ

Donnarumma ile 5 yıllık mukavele imzalayan City, kaleci mevkisi için daha önce 31 milyon euro bedelle Burnley'den James Trafford'u da kadrosuna katmıştı.

Premier Lig ekibi, 8 yıldır kadrosunda bulunan Brezilyalı file bekçisi Ederson'u Fenerbahçe'ye göndermişti.

Donnarumma transferi resmileşti: 5 yıllık imza - 1. Resim

PEP GUARDIOLA VURGUSU

Pep Guardiola ile çalışacak olmakta dolayı mutlu olduğunu söyleyen Donnarumma, "Dünya çapında yeteneklerle dolu bir kadroya ve futbol tarihinin en büyük teknik direktörlerinden biri olan Pep Guardiola'nın liderliğindeki bir ekibe katılıyorum" ifadelerini kullandı.

DONNARUMMA PERFORMANSI

Gianluigi Donnarumma geçtiğimiz sezonda PSG formasıyla 47 maçta sahada yerini alırken Şampiyonlar Ligi zaferinin mimarlarından olmuştu. Geçen sezonki kalesinde 43 gol gören İtalyan yıldız, 17 maçta kalesini gole kapattı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

