Çin’de bir bebeğin yolun kenarından emekleyerek işlek bir otobana çıkması yürekleri ağza getirdi. Durumu fark eden bir sürücünün hızlı müdahalesiyle bebek saniyeler içinde kurtarıldı. Bebeğin yola nasıl çıktığı bilinmezken, polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Akıllara durgunluk veren olay, Çin’in güneyinde bir otoyolda yaşandı. Henüz yürümeye başlamamış bir bebek, yolun kenarından emekleyerek arabalara doğru gelmeye başladı. O sırada seyir halinde olan bir sürücü, bebeği fark ederek ani bir hamleyle durdu ve bebeği kurtardı.

Emekleyerek otobana çıktı, saniyelerle kurtuldu! Panik dolu anlar kamerada

The Sun’ın haberine göre, bebeğin nasıl sokağa çıktığı bilinmiyor. Olaya ilişkin inceleme başlatan ekipler, aile hakkında ihmalkârlık nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı. Sağlık ekiplerinin kontrolünden geçen bebeğin durumunun iyi olduğu kaydedildi.

“GEÇ GELSEYDİ HER ŞEY ÇOK FARKLI OLURDU”

Cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıyan olay, sosyal medyada kısa sürede binlerce kez izlendi. Kullanıcılar, durumu şaşkınlıkla izlediklerini aktarırken, bir kişi, "Bir saniye daha geç kalsaydı her şey çok farklı olurdu" gibi yorumunda bulundu.

