Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 22 yaşındaki kızı Luiza Rozova, Paris'te Ukraynalı bir gazeteci tarafından durdurulmasının ardından, Ukrayna’daki savaş nedeniyle 'çok üzgün olduğunu' söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 22 yaşındaki kızı Luiza Rozova, Ukraynalı bir muhabirin kameralarına yakalandı.

"BABAN KARDEŞİMİ ÖLDÜRDÜ"

Ukraynalı TSN muhabiri Dmytro Sviatnenko, Putin'in kızına “Üç hafta önce baban kardeşimi öldürdü” diyerek , Putin’in politikasını destekleyip desteklemediğini sordu. Luiza, önce kayda alınmak istemediğini söyleyip “Bunun benimle ne ilgisi var?” diyerek soruları geçiştirdi.

Sviatnenko ise onu babasını arayıp “Kiev’i vurmayı durdur” demeye davet etti. Luiza, “Elbette” dese de böyle bir girişimin sonuçsuz kalacağını ima etti.

"ÜZGÜNÜM AMA SORUMLU DEĞİLİM"

Gazeteci daha sonra onu Kiev’e veya cephe hattındaki Pokrovsk’a gitmeye çağırarak, “Orada bulunmanız bile saldırıları durdurabilir” dedi. “Oraya nasıl gidebilirim?” cevabını veren Luiza, gazeteciye dönerek "Size yardımcı olamam. Çok üzgünüm… Bu durum için gerçekten üzgünüm ama sorumlu değilim” şeklinde konuştu.

2021'DEN SONRA SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Röportaj sırasında gazeteci, Putin'in kızına neden Paris’te yaşadığını da sordu. “Öğrenciyken Paris’e taşınmaya karar verdim” diyen Luiza'nın Fransa’da Rudnova soyadını kullandığı, sosyal medyada ise savaş öncesi dönemde lüks hayatına dair paylaşımlar yaptığı ancak 2021 sonrasında sessizliğe büründüğü biliniyor.

Ukraynalı TSN muhabiri Dmytro Sviatnenko’nun kardeşi Volodymyr, Kasım ayında bir Rus füze saldırısında hayatını kaybetmişti. Kardeşinin ölümünden bahseden adam, Rus ordusunun cephe hattından uzaktaki bir madalya töreninde toplanan askerleri hedef aldığını belirterek, "Onları vurdular..." ifadelerinde bulunmuştu.

