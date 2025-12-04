Endonezya'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarının ardından 4 şeritli bir yolda çökme meydana geldi. Tehlike dolu o anlar amatör kameralara yansırken, yayalar ve taşıtlar oluşan dev çukura düşmekten son anda kurtuldu. Sel ve heyelanlarda can kaybı ise 770'e yükseldi.

Endonezya şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarının yaralarını sarmaya çalışırken, felaketten en fazla etkilenen bölge olan Sumatra adasında facianın eşiğinden dönüldü.

ÜZERİNDE ÇOK SAYIDA YAYA VE TAŞIT VARDI: BİRDEN ÇÖKTÜ

Üzerinde çok sayıda yaya ve taşıt bulunan 4 şeritli bir yolda çökme meydana geldi. Tehlike dolu o anlar amatör kameralara yansırken, yolda ilerleyen yayalar ve taşıtlar oluşan dev çukura düşmekten son anda kurtuldu.

Endonezyada selin bilançosu ağırlaştı: 4 şeritli yol çöktü, facia anları kamerada

SELİN BİLANÇOSU AĞIRLAŞIYOR

Güney Asya ülkeleri şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarıyla mücadele ediyor. Endonezya'nın Sumatra Adası'nda şiddetli muson yağışlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 770'e yükseldi. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, 504 kişinin kayıp olduğunu bildirildi.

Açıklamada, ülke genelinde yağışlardan 3,2 milyon kişinin etkilendiği aktarıldı.Tayland'daki sel ve toprak kaymalarında ise can kaybı 181'e çıktı.

