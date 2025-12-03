İhlas Haber Ajansı
CHP oy çokluğuyla kabul etti, Bilecik’te suya rekor zam! Faturalar yüzde 220 arttı
Bilecik'te suya yüzde 220 oranında rekor zam geldi. CHP grubunun oy çokluğuyla kabul edilen zam, tepkiyle karşılandı.
Bilecik Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı’nda, kentte yaşayanların tepkisini çekecek bir karar alındı. İçme suyu ücretlerine yapılacak zam öncesi Ücret ve Tarifeler Komisyonu’ndan gelen raporlar masaya yatırıldı.
Komisyonun önerisi doğrultusunda, 0-15 metreküp arası kullanım ücreti 5 TL’den 16 TL’ye, 15-30 metreküp arası 7 TL’den 20 TL’ye, 30 metreküp ve üzeri kullanım ise 10 TL’den 25 TL’ye yükseltildi.
Karar, CHP grubunun oyçokluğu ile kabul edilirken, kent sakinlerinden yoğun tepki geldi.
