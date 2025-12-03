Adana’da boyacılık yapan Ş.B., 80 bin TL’lik alacağını tahsil edemeyince bir inşaatın çatısına çıktı. AKOM, sağlık ve polis ekipleri, işi veren ustaya ulaştı, alacağı ödenen Ş.B. çatıdan indi.

Adana’nın Kozan ilçesinde, boyacı Ş.B. (40), yaklaşık 80 bin TL tutarındaki alacağını alamayınca yapımı süren bir inşaatın çatısına çıkarak tepki gösterdi.

Olay, Karacaoğlan Mahallesi’nde saat 16.30 civarında meydana geldi. Ş.B., alacak meselesi nedeniyle çatıda bekleyerek dikkat çekti.

Adana'da tüm ekipleri alarma geçiren olay: Çatıya çıkan boyacıyı telefonuna gelen o mesaj ikna etti

HERKESİ HAREKETE GEÇİRDİ

Durumu gören vatandaşlar olayı polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye Kozan Belediyesi AKOM, Sağlık ve polis geldi. Ekipler çevredeki vatandaşlar ile birlikte bir düşme ihtimaline karşı inşaat zemininin altına branda gererek güvenlik önlemi aldı. Çevrede toplanan çok sayıda vatandaş ise yaşananları izledi.

Adana'da tüm ekipleri alarma geçiren olay: Çatıya çıkan boyacıyı telefonuna gelen o mesaj ikna etti

SAATLERDE ÇATIDA BEKLEDİ

Polis ekiplerinin uzun süre ikna çabalarının ardından, boya ustasının çalıştığı işi veren ustayla ulaşıldı. Alacağı olduğu ileri sürülen 80 bin liralık ödeme, hesabına yatırılan Ş.B. çatıdan inmeyi kabul etti.

Adana'da tüm ekipleri alarma geçiren olay: Çatıya çıkan boyacıyı telefonuna gelen o mesaj ikna etti

Çatıda saatlerce bekleyen Ş.B., tedbir amacıyla ambulansa alınarak Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şahsın sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası