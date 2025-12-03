İstanbul Boğazı’nın en dikkat çekici yapılarından biri olan Kanlıca Koyu’ndaki ünlü Bahai Yalısı satışa çıkarıldı. Birçok diziye ev sahipliği yapan tarihi yalı için 24.5 milyon dolar değer biçildi.

Kanal D’de yayınlanan ve Beren Saat, Mert Fırat, Nejat İşler ile Zafer Algöz’ün başrollerini paylaştığı “İntikam” dizisinin yanı sıra “Can Borcu”, “Doğduğun Ev Kaderindir”, “Sandık Kokusu” ve “Küçük Sırlar” gibi popüler yapımların çekildiği Şeyhülislam Bahai Efendi Yalısı, yeni sahibini arıyor.

IV. MURAT’IN ŞEYHÜLİSLAMI BAHAİ EFENDİ’NİN ESERİ İstanbul Ansiklopedisi’nde yer alan bilgilere göre yalı, Osmanlı padişahı IV. Murat döneminin şeyhülislamlarından Mehmet Bahai Efendi tarafından inşa ettirildi.

Baba ve anne tarafından köklü bir ilmiye ailesinden gelen, Şeyhülislam Hoca Sâdeddin Efendi’nin torunu ve Kazasker Abdülaziz Efendi’nin oğlu olan Bahai Efendi, İstanbul’da dünyaya geldi. Kaynaklarda doğum yılı 1595 ve 1601 olarak geçse de uzmanlar tarafından 1595 tarihi daha doğru kabul ediliyor.

KANLICA KÖRFEZİ’NE ADINI VEREN TARİHİ YAPI Uzun yıllar dizi ve film sektörünün gözde çekim mekanlarından biri olan yalı, İstanbul Atlı Spor Yönetim Kurulu’nun eski üyelerinden iş insanı Özer Benardete’nin mülkiyetinde bulunuyor. Bin metrekarelik arsa içinde 486 metrekare kullanım alanına sahip yapı, konumlandığı Kanlıca Körfezi’ne de adını vermesiyle biliniyor.

Bahai Körfezi, Atatürk’ün vefatının ardından II. Dünya Savaşı döneminde Savarona yatının demirlediği yer olarak da tarihe geçmişti.

Coğrafi özellikleri itibarıyla İstinye ve Tarabya koylarından sonra Boğaziçi’nin en büyük ve en korunaklı koyları arasında öne çıkıyor.

Kanlıca Bahai Körfezi'nde 1.000 m2 arsa içinde 486 m2 kullanım alanlı satılık yalının 17 metre rıhtımı var…



Konum itibarıyla 12 ay kendi rıhtımına tekne bağlama avantajı olan nadir yalılardan biri…

Keyifli kış bahçesi, bahçede ayrı ayrı oturma mekanları olması yalıya ayrı bir zenginlik katıyor.

Bodrum kat; Mutfak katında 1 hizmetli odası, 1 hizmetli salonu, 1 mutfak, 1 WC, 1 kiler



Zemin kat: 1 salon, 1 oda, 1 WC, 1 antre

1. Kat: 1 salon, 3 oda, 2 WC, 1 balkon, 1 depo

Çatı Katı: 1 yatak odası, 1 soyunma kabini, 2 WC, 1 depo, 1 balkon

