EuroLeague'de 14. hafta heyecanı başlıyor
EuroLeague'de 14. haftanın perdesi yarın açılıyor. Temsilcilerimizden Anadolu Efes Real Madrid’i ağırlayacak, formda Fenerbahçe Beko ise Olympiakos deplasmanında galibiyet arayacak.
- Anadolu Efes, Real Madrid ile mücadele edecek.
- Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u karşılayacak.
- Panathinaikos AKTOR, Valencia Basket'i konuk edecek.
- Maçlar 4 ve 5 Aralık tarihlerinde yapılacak.
- Fenerbahçe Beko, son beş maçını kazanmayı başardı.
- Anadolu Efes, son maçta Monaco'ya yenilmişti.
EuroLeague'de 14. haftanın heyecanı yarın başlayacak. Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko zorlu rakipleriyle karşı karşıya gelirken, haftanın kritik mücadeleleri hem sıralamayı hem de sezonun gidişatını yakından etkileyecek. Avrupa basketbolunun en üst düzey organizasyonunda tüm gözler, temsilcilerimizin sahne alacağı maçlara çevrildi.
ANADOLU EFES, REAL MADRİDİ KONUK EDİYOR
Monaco karşısında aldığı ağır yenilginin ardından başantrenör Igor Kokoskov ile yollarını ayıran Anadolu Efes, yeni bir sayfa açmak için parkeye çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, yardımcı antrenör Radovan Trifunovic yönetiminde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde İspanyol temsilci Real Madrid’i konuk edecek.
Karşılaşma saat 20.15’te başlayacak.
Anadolu Efes, geride kalan 13 haftada 5 galibiyet, 8 mağlubiyetle 15. sırada yer alırken; Real Madrid 7 galibiyet, 6 yenilgiyle haftaya 10. basamakta girdi.
FENERBAHÇE, YUNANİSTAN DEPLASMANINDA
EuroLeague’de son beş maçını kazanan Fenerbahçe Beko, formda grafiğini sürdürmek adına zorlu bir deplasmana çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile Barış ve Dostluk Salonu’nda karşılaşacak.
Maç TSİ 22.15’te başlayacak.
Ligde iki takım da 8 galibiyet, 5 mağlubiyetle sürdürürken, Olympiakos haftaya 6’ncı, Fenerbahçe ise 8’inci sırada girdi. Karşılaşma, haftanın en dikkat çekici mücadelelerinden biri olarak öne çıkıyor.
HAFTANIN DİĞER MAÇLARI
Panathinaikos AKTOR, milli basketbolcular Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven’in de formasını giydiği Yunanistan temsilcisi olarak Valencia Basket’i ağırlayacak. Ergin Ataman yönetimindeki ekip, 9 galibiyet 4 mağlubiyetle haftaya 3. sırada girerek iddiasını sürdürüyor.
Karşılaşma 5 Aralık Cuma günü TSİ 22.15’te oynanacak.
14. Hafta Maç Programı (TSİ)
4 Aralık Perşembe
20.15 | Anadolu Efes – Real Madrid
21.00 | Zalgiris – Maccabi Rapyd
21.30 | Monaco – Paris Basketbol
22.05 | Hapoel IBI – LDLC ASVEL
22.15 | Olympiakos – Fenerbahçe Beko
22.45 | Partizan – Bayern Münih
5 Aralık Cuma
22.00 | Kızılyıldız – Barcelona
22.15 | Panathinaikos AKTOR – Valencia Basket
22.30 | Virtus Bologna – Dubai Basketbol
22.30 | Baskonia – EA7 Emporio Armani Milan