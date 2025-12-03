EuroLeague'de 14. haftanın perdesi yarın açılıyor. Temsilcilerimizden Anadolu Efes Real Madrid’i ağırlayacak, formda Fenerbahçe Beko ise Olympiakos deplasmanında galibiyet arayacak.

EuroLeague'de 14. haftanın heyecanı yarın başlayacak. Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko zorlu rakipleriyle karşı karşıya gelirken, haftanın kritik mücadeleleri hem sıralamayı hem de sezonun gidişatını yakından etkileyecek. Avrupa basketbolunun en üst düzey organizasyonunda tüm gözler, temsilcilerimizin sahne alacağı maçlara çevrildi.

ANADOLU EFES, REAL MADRİDİ KONUK EDİYOR

Monaco karşısında aldığı ağır yenilginin ardından başantrenör Igor Kokoskov ile yollarını ayıran Anadolu Efes, yeni bir sayfa açmak için parkeye çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, yardımcı antrenör Radovan Trifunovic yönetiminde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde İspanyol temsilci Real Madrid’i konuk edecek.

Karşılaşma saat 20.15’te başlayacak.

Anadolu Efes, geride kalan 13 haftada 5 galibiyet, 8 mağlubiyetle 15. sırada yer alırken; Real Madrid 7 galibiyet, 6 yenilgiyle haftaya 10. basamakta girdi.

Anadolu Efes, Real Madird'i ağırlıyor

FENERBAHÇE, YUNANİSTAN DEPLASMANINDA

EuroLeague’de son beş maçını kazanan Fenerbahçe Beko, formda grafiğini sürdürmek adına zorlu bir deplasmana çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile Barış ve Dostluk Salonu’nda karşılaşacak.

Maç TSİ 22.15’te başlayacak.

Ligde iki takım da 8 galibiyet, 5 mağlubiyetle sürdürürken, Olympiakos haftaya 6’ncı, Fenerbahçe ise 8’inci sırada girdi. Karşılaşma, haftanın en dikkat çekici mücadelelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Fenerbahçe Beko, Olympiakos deplasmanına çıkıyor

HAFTANIN DİĞER MAÇLARI

Panathinaikos AKTOR, milli basketbolcular Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven’in de formasını giydiği Yunanistan temsilcisi olarak Valencia Basket’i ağırlayacak. Ergin Ataman yönetimindeki ekip, 9 galibiyet 4 mağlubiyetle haftaya 3. sırada girerek iddiasını sürdürüyor.

Karşılaşma 5 Aralık Cuma günü TSİ 22.15’te oynanacak.

14. Hafta Maç Programı (TSİ)

4 Aralık Perşembe

20.15 | Anadolu Efes – Real Madrid

21.00 | Zalgiris – Maccabi Rapyd

21.30 | Monaco – Paris Basketbol

22.05 | Hapoel IBI – LDLC ASVEL

22.15 | Olympiakos – Fenerbahçe Beko

22.45 | Partizan – Bayern Münih

5 Aralık Cuma

22.00 | Kızılyıldız – Barcelona

22.15 | Panathinaikos AKTOR – Valencia Basket

22.30 | Virtus Bologna – Dubai Basketbol

22.30 | Baskonia – EA7 Emporio Armani Milan

