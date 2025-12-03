Memur ve emekli zammı ne kadar olacak merak ediliyor. 2026 yılı maaş artışlarını şekillendirecek 5 aylık enflasyon rakamları belli oldu. TÜİK’in Kasım 2025 verilerini duyurmasıyla birlikte hem memurların hem de emeklilerin ocak zammında kullanılacak enflasyon farkı ortaya çıktı.

Memur ve emekli zammı ne kadar olacak sorusu enflasyon verilerinin açıklanması ile gündeme geldi. Yeni yıl öncesi maaş hesaplamalarını yapan milyonlarca kişi için süreç artık daha net bir tabloya kavuşmuş durumda.

Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? 2025 Kasım enflasyon verileri açıklandı

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?



Kasım ayı enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla birlikte memur, memur emeklisi ve SGK-Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam oranı için hesaplamalar netleşmeye başladı. Temmuzdan kasıma kadar olan 5 aylık dönemde enflasyon toplamda yüzde 11,21’e ulaştı. Memur ve memur emeklileri, enflasyon farkının üzerine toplu sözleşme kapsamında belirlenen yüzde 11’lik artışın eklenmesiyle birlikte şimdiden yaklaşık yüzde 17,57’lik zammı garantilemiş oldu. Kesin oran ise aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla belli olacak.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklilerinin ocak ayında alacağı artış iki kalem üzerinden hesaplanıyor. Birincisi toplu sözleşme zammı, ikincisi ise enflasyon farkı. Kasım enflasyonunun duyurulmasının ardından memurlar için enflasyon farkı yüzde 5,91 olarak biçimlendi.

Orana toplu sözleşme gereğince eklenen yüzde 11’lik artış dahil edildiğinde, memurlar ve memur emeklileri yüzde 17,57 oranında zammı garantilemiş olacak. Nihai oran ise Aralık enflasyonuna göre netleşecek.

2025 KASIM ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI



Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan kasım ayı verilerine göre tüketici fiyat endeksi aylık bazda yüzde 0,87 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 31,07 olarak gerçekleşirken, yılın başından bu yana hesaplanan artış yüzde 29,74’e ulaştı.

Ana harcama grupları incelendiğinde, konut, ulaştırma ve gıda kalemlerindeki yükselişler yıllık enflasyona en fazla etki eden başlıklar arasında yer aldı. Gıda fiyatlarının aylık bazda düşüş kaydetmesi dikkat çekerken, ulaştırma ve konut grubundaki yükselişler genel endeksin yukarı yönlü hareketine neden oldu.

ARALIK KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?



Kasım enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte aralık ayında uygulanacak kira artış oranı da netleşti. Konut kiralarında yüzde 25’lik tavan uygulamasının sona ermesinin ardından kira artışlarında yeniden TÜFE’nin 12 aylık ortalaması esas alınıyor. Kasım ayı itibarıyla 12 aylık ortalama yüzde 35,91 olarak hesaplandı.

