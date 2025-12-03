Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Filistin kararının ardından bu kez Suriye’nin Golan bölgesine ilişkin kritik bir oylamada İsrail’e açık çağrı yaptı. 123 ülkenin “çekil” dediği tarihi kararda Türkiye de güçlü bir diplomatik mesajla öne çıktı. Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, hem Gazze’deki ateşkesin eksiksiz uygulanmasını talep etti hem de İsrail’in Suriye topraklarındaki işgalinin “geçersiz ve hükümsüz” olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İsrail’in Filistin’deki işgalini sona erdirmesi ve iki devletli çözümün desteklenmesi yönündeki tasarının ardından bu kez Suriye’nin Golan bölgesine ilişkin kritik bir kararı kabul etti.

TÜRKİYE, KARARIN UYGULANMASINI İSTEDİ

Filistin tasarısı Cibuti, Ürdün, Moritanya, Katar, Senegal ve Filistin tarafından hazırlanarak Genel Kurul’a sunuldu. 151 ülke "evet" oyu verdi. İsrail ve ABD’nin de aralarında bulunduğu 11 ülke "hayır" dedi.

Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, Genel Kurul’daki konuşmasında Türkiye’nin iki devletli çözümü desteklediğini belirtti ve şunları söyledi:

"Gazze’de iki yıl süren yıkıcı çatışma ve yoğun insani acıların ardından ateşkesin sağlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye, ateşkes anlaşmalarının eksiksiz ve sadık bir şekilde uygulanması çağrısında bulunuyor."

Yıldız, Gazze’deki insani tablonun ağırlaştığını aktarırken, bölgeye yönelik insani yardımın artırılması ve şiddetin Suriye dahil bölge genelinde yayılmasının engellenmesi gerektiğini dile getirdi.

BM’DEN BU KEZ SURİYE GOLANI İÇİN ÇAĞRI! 123 ÜLKE İSRAİL’E “ÇEKİL” DEDİ

Mısır tarafından sunulan “Suriye’nin Golan’ı” karar tasarısı Genel Kurul’da 123 “evet” oyu ile kabul edildi.

Türkiye’nin Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız kürsüde şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası toplum, Suriye Golanı'nın işgalinin geçersiz ve hükümsüz olduğunu sürekli teyit etmiştir. Bu tür saldırılar derhal durdurulmalı."

Yıldız, İsrail’in Suriye topraklarına yönelik saldırılarının bölgesel istikrarı tehlikeye attığını yineledi.

ŞAM’DAN BM’YE TEŞEKKÜR ETTİ

Suriye Dışişleri Bakanlığı, 123 ülkenin lehte oy kullanmasını “Yeni Suriye’ye duyulan güvenin açık göstergesi” olarak yorumladı. Geçen yıl 97 olan destek sayısının bu yıl 123’e yükselmesi, Şam’ın diplomatik temaslarının etkisi olarak sunuldu.

Açıklamada, Fransa, Almanya, İtalya, Norveç, İspanya ve İsveç gibi birçok Avrupa ülkesinin bu kez lehte oy vermesi dikkat çekti.

Suriye, Golan’ın uluslararası hukuka göre “işgal edilmiş Suriye toprağı” olduğunu yeniden hatırlatarak, İsrail’in çekilmesi çağrılarını destekleyen ülkelere teşekkür etti.

