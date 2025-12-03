Bodrum hayallerini suya düşüren erken rezervasyon tuzağı! Suç duyurusu yapıldı
Türkiye’nin popüler tatil destinasyonu Bodrum’da sahte rezervasyon alarmı verildi. Bir otel ismini kullanarak 35 aileyi dolandıran dolandırıcılara karşı suç duyurusunda bulundu.
- Bodrum'da 35 aile, sahte rezervasyonlar nedeniyle mağdur oldu.
- Mağdur aileler, The Oba Otel'de rezervasyonlarının olmadığını öğrendi.
- Otel yönetimi, dolandırılan aileleri kendi imkanlarıyla konaklattı.
- Otel, sahte rezervasyonlara karşı misafirlerini bilgilendirip uyarı afişleri hazırladı ve güvenlik önlemlerini artırdı.
- Otel, dolandırıcılar hakkında suç duyurusunda bulundu.
- Türkiye genelinde sahte rezervasyon olaylarının sayısında artış yaşanıyor.
Son yıllarda artış gösteren sahte rezervasyon olaylarına bir yenisi daha eklendi. Ünlü tatil bölgesi Bodrum’da yaz tatili için erken rezervasyon yaptıran 35 aile, dolandırıldı.
35 AİLE MAĞDUR OLDU
Geçtiğimiz yaz sezonunda tatil için geldikleri The Oba Otel'de rezervasyonlarının olmadığını öğrenen ve dolandırıldığı ortaya çıkan aileler, otel yönetimi tarafından konaklatıldı.
Otel yönetimi isimlerini kullanarak aileleri kandıran dolandırıcılara karşı tüm misafirleri tek tek bilgilendirdi. Öte yandan otel hem uyarı afişleri hazırladı, hem de güvenlik önlemlerini artırdı.
SOSYAL MEDYA İLANLARINA DİKKAT
Olay sonrasında suç duyurusu yapan otelin Genel Müdürü Özgür Adıgüzel, sahte rezervasyonların sayısının arttığına dikkat çekti:
Yaz sezonu boyunca tam 35 aile, sahte rezervasyon tuzaklarına düşerek kandırıldı. Otelimize gelen her misafiri tek tek uyardık. Şimdi yüzde 50'ye varan erken rezervasyon kampanyamız yoğun ilgi görüyor. Ancak aynı ilgi dolandırıcıları da harekete geçirmiş durumda. Misafirlerimizden rica ediyoruz. Rezervasyon yaptıkları sitelerin tescilli ve onaylı olmasına özen göstersinler. Sosyal medya üzerinden rezervasyon alan dolandırıcılara itibar etmesinler.