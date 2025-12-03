Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Süper Lig'in 15'inci haftasında oynayacakları Galatasaray maçı hakkında açıklamalarda bulundu. Çapa, hakem yönetiminden endişelendiklerini ifade etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, 5 Aralık Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacakları müsabaka ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hakem yönetiminden endişelendiklerini belirten Çapa, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Galatasaray maçını önemsediklerini söyledi.

Samsunspor, 5 Aralık Cuma günü Galatasaray deplasmanına çıkacak

HAKEM HATASI YÜZÜNDEN GOL YEMİŞTİK

Samsunspor'un Süper Lig'e çıktıktan sonra tek puan alamadığı takımın Galatasaray olduğunu hatırlatan Çapa, "Bundan dolayı bunu çok değerli ve çok önemli görüyoruz. Samsunspor olarak son haftalarda oyun anlayışımızı geliştirdik. Oynadığımız her karşılaşmadan mutlaka puanlarla döneceğimize inanıyoruz. Galatasaray maçının da böyle olacağına inanıyorum. Ancak geçtiğimiz sezonki karşılaşmayı tekrar hatırlayacak olursak orada Satka’ya yapılan faul sonucu yemiş olduğumuz bir üçüncü gol vardı. Onun haricinde gayet olumlu bir karşılaşma oynamıştık. Burada önemli olan kısım şu, biz çıkıp en iyi şekilde oyunumuzu oynayacağız. Oyun olarak bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum açıkçası ama biliyorsunuz hakem kısmı önemli rollerden bir tanesi olacaktır. Biz bugüne kadar en ufak, hakemlerle ilgili olumsuz bir şey söylemedik. Çünkü sadece sahaya konsantre olduk. Ama açıkçası beni tek endişelendiren konu maçın yönetimi olacak." dedi.

RAKİBİMİZE SAYGI DUYUYORUZ

Fuat Çapa, Galatasaray'a oyun olarak saygı duyduklarını göstererek, "Oyun olarak her rakibe saygı duyduğumuz gibi Galatasaray'a da saygı duyuyoruz. Oyun olarak bizi yenebilirler onda sıkıntı yok ama önemli olan diğer kısımlarda bize dezavantaj sağlanmasın yeter ki. En güzel şekilde çıkıp mücadelemizi ortaya koyacağız. Ligde bugüne kadar almış olduğumuz sonuçları Galatasaray maçıyla taçlandırmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Samsunspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor

YERLİ OYUNCU BULAMIYORUZ

Fuat Çapa, devre arası transfer dönemine kadar Süper Lig'de 3, Avrupa'da 2 ve Süper Kupa'da en az 1 maça çıkacaklarının altını çizerek şöyle devam etti:

"Takım olarak biz hangi oyuncu profiline ihtiyaç olabileceğini çok net bir şekilde görüyoruz. Yabancı anlamında oyuncu bulmakta çok sıkıntı çekmiyoruz. Çünkü yeterince oyuncu var, elimizde de var. Dışarıda alabileceğimiz oyuncular da var. Ama yerli oyuncu anlamında sıkıntılıyız. Sadece biz değil, tüm Süper Lig takımlarının içinde olduğu aynı sıkıntılar. Bundan dolayı açıkçası orayı biraz sayısal olarak, kalite olarak artırmamız gerekiyor. Gelecek adına da artırmamız gerekiyor. Sadece bugünü düşünerek değil ama gelecek sezonu, hatta gelecek sezonları düşünerek sayı olarak ve kalite olarak artırmamız lazım. Çalışmalar devam ediyor. "

Samsunspor'un araya kadar 6 maçı kaldı

G.SARAY, F.BAHÇE, BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR'LA REKABET ETME ŞANSIMIZ YOK

Yabancı oyuncu kontenjanlarının dolu olduğunu aktaran Çapa, şunları kaydetti:

"Yabancı oyuncu konusunda da elinizdeki mevcut olan sayıya göre, yabancı giderse ona göre alma şansınız var. Yerli oyuncu kısmında böyle bir sınırlamamız yok ama tek sınırlamamız yerli, bizle beraber o hedefleri kovalayabilecek olması. Bizim talip olduğumuz oyunculara, diğer kulüpler de talip. Burada da oyuncunun seçeneği, maddi konular devreye girmiş oluyor. Bunu da en güzel şekilde kulübün gelecekle ilgili hedeflerini anlatarak, oyuncuları ikna etmeye çalışacağız. Çünkü maddi olarak bizim Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş veya Trabzonspor ile rekabet etme şansımız yok. Bu çok açık ve net bir şekilde. Bunu da kabul ediyoruz, haddimizi de biliyoruz. Ama doğru bir planla aradaki farkı kapatmaya çalışacağız."

