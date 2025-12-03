Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor, 5 Aralık Cuma günü lider Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. Karadeniz ekibinde sakatlıkları geçen Kamerunlu orta saha Olivier Ntcham ve Slovak savunma oyuncusu Lubomir Satka, takımla çalışmalara başladı.

Trendyol Süper Lig'in 15'inci haftasında 5 Aralık Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek Samsunspor'da sakatlıkları geçen Olivier Ntcham ve Lubomir Satka'nın, antrenmanda yer alması dikkat çekti.

Kırmızı-beyazlı takımın, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman bir saat 10 dakika sürdü. Antrenmana ısınma ve dinamik hareketlerle başlayan futbolcular, günü dar alanda oynanan maçla tamamladı.

Samsunspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

Corendon Alanyaspor karşılaşmasının ilk 11'inde forma giyen futbolcular günü yenilenme çalışmasıyla kapattı.

Sakatlıkları devam eden Tanguy Coulibaly takımdan ayrı koşu yaparken, Afonso Sousa ise antrenmana katılmadı.

