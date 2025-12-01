Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. 4'ü Avrupa'da olmak üzere oynadığı son 11 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmeyen sarı lacivertliler, ligde 5 maçlık galibiyet serisini sürdürüp ezeli rakibinden liderliği almak istiyor. Fenerbahçe ile yaptığı son 8 resmi müsabakada sadece bir kez mağlup olan sarı kırmızılılar ise derbideki üstünlüğünü devam ettirip Kadıköy'den lider olarak dönmeyi planlıyor. Tedesco'nun öğrencileri, rakip filelere gönderdiği 30 golle ligin en golcü takımı ünvanını elinde bulundururken Buruk'un talebeleri ise 8 golle ligin en az gol yiyen ikinci ekibi konumunda. Karşılaşma öncesinde her iki takımın da 11'leri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray, zirve mücadelesinde kozlarını paylaşıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, En Nesyri.

Galatasaray: Uğurcan, Davinson, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, İlkay, Sane, Barış Alper, Osimhen.

YASİN KOL DÜDÜK ÇALACAK

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Mücadelede Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.

FENERBAHÇE NAMAĞLUP

Fenerbahçe, 4'ü Avrupa'da olmak üzere oynadığı son 11 resmi maçta mağlubiyet yaşamadı.

Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, bu kulvarda oynadığı son 5 maçı kazanarak önemli bir seri yakaladı.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya Galatasaray'ın 1 puan arkasından 31 puanla 2. sırada girdi.

Sarı-lacivertliler, seyircisi önünde galip gelmesi durumunda haftayı lider tamamlayacak.

GALATASARAY 32 PUAN TOPLADI

Süper Lig'de geride kalan 13 müsabakada 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 32 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider girdi. Okan Buruk'un öğrencileri, lider gideceği Kadıköy deplasmanından koltuğunu koruyarak dönmek için mücadele edecek.

LİGİN EN İYİ AVERAJA SAHİP TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'deki 18 takım arasında en iyi averaja sahip takım konumunda.

Ligdeki 13 müsabakada 28 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde ise 8 gol gördü. "Cimbom" artı 20 averajla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin (18) önünde yer alıyor.

Galatasaray, Fenerbahçe'nin (30) ardından ligin en golcü ikinci, Göztepe'den (6) sonra en iyi savunma yapan ikinci ekibi olarak dikkati çekiyor.

ÜÇ ÖNEMLİ OYUNCU DÖNDÜ

Galatasaray'da sakatlıktan çıkan üç önemli futbolcu derbiye yetişti.

Geçirdiği kasık fıtığı operasyonu nedeniyle son 4 resmi müsabakayı kaçıran Yunus Akgün, sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama nedeniyle son 2 karşılaşmada forma giyemeyen Victor Osimhen ile dizindeki ağrı sebebiyle son mücadelede takımdaki yerini alamayan Mario Lemina, takımla çalışmalara başladı.

Üç futbolcu da teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda takımdaki yerlerini alabilecek.

ÇAĞLAR VE SZYMANSKİ BELİRSİZ

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde kadro dışında kalan oyuncular dışında eksik bulunmuyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak maç eksikleri bulunan Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski'nin durumuna ise maç saatinde karar verilecek.

Her iki oyuncunun da ilk 11'de forma giymesi ise beklenmiyor.

GALATASARAY'DA KRİTİK EKSİKLER

Sarı-kırmızılı takımda 7 futbolcu farklı gerekçelerle derbide sahaya çıkamayacak.

Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu, derbide mücadele edemeyecek. Kırmızı kart cezalısı Roland Sallai'nin yanı sıra bahis soruşturması kapsamından ceza verilen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da kritik müsabakada takımlarının yanında olamayacak.

BEK ROTASYONU KISITLI

Sarı-kırmızılı takımda sağ ve sol bekte büyük sıkıntı yaşanıyor.

Sol bekte Eren Elmalı cezası, Ismail Jakobs da sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk'un elinde sol bek olarak sadece bu sezonki ilk maçına 13. haftadaki Gençlerbirliği karşılaşmasına çıkan Kazımcan Karataş kaldı.

Sağ bekte ise Wilfried Singo sakatlığı, Roland Sallai ise cezası nedeniyle görev yapamayacak. Sağ bek rotasyonunda görev yapan Kaan Ayhan'ın da sakatlık yaşamasıyla Okan Buruk'un elinde alternatif kalmadı.

SINIRDA TEK İSİM

Fenerbahçe'de zorlu derbi öncesinde 1 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerin savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, kart görmesi durumunda Başakşehir deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

TORREİRA, SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Lucas Torreira, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Süper Lig'de forma giydiği 12 karşılaşmada 3 kez sarı kart gören Torreira, derbide kart görmesi durumunda 15. haftadaki Samsunspor maçında forma giyemeyecek.

REKABETTEKİ SON 8 MAÇTA 1 KEZ YENİLDİ

Galatasaray, Fenerbahçe ile yaptığı son 8 resmi müsabakada sadece 1 kez mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, 2022-2023 sezonuyla başlayan süreçte sarı-lacivertlilerle 6'sı Süper Lig, biri TFF Süper Kupa, biri ise Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 8 resmi maçta karşılaştı.

Lig müsabakalarında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, sarı-lacivertlilerin 19 yaş altı takımıyla çıkıp sahadan çekildiği Süper Kupa maçını hükmen 3-0, Türkiye Kupası mücadelesini ise 2-1 kazandı.

Söz konusu maçlarda 2'si hükmenden olmak üzere 14 gol atan Galatasaray, sadece 3 gol yedi. Sarı-kırmızılılar, 5 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.

