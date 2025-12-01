Türkiye Gazetesi
Fenerbahçeli yıldıza protesto şoku: Taraftarlar tepki gösterdi
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki derbide Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Faslı golcü Youssef En-Nesyri, sarı lacivertli taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kaldı.
Süper Lig'deki derbide Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe'de mücadeleye ilk 11'de başlayan En-Nesyri, protesto edildi.
Kadıköy'de oynanan müsabakada Domenico Tedesco tarafından 11'de sahaya sürülen En-Nesyri, etkisiz bir performans sergilerken ikinci yarıda oyundan alındı.
Sarı lacivertli taraftarlar, oyundan çıkan Faslı golcüyü ıslıkla protesto etti.
