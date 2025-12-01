"VIRAT" adlı tanker, uluslararası sularda uğradığı saldırının ardından bir römorkör eşliğinde Karadeniz’deki bulunduğu noktadan çekilerek Sarıyer açıklarına getirildi. Mürettebatın durumunun iyi olduğu bildirildi. Rusya, son saldırıların özellikle Türk karasuları yakınında gerçekleştiğine dikkat çekerek Kiev yönetimini suçladı.

Uluslararası sularda saldırıya uğrayan "VIRAT" isimli gemi, özel bir firmaya ait römorkör refakatinde Karadeniz'de bulunduğu alandan çekilmeye başlandı.

Gemi, Karadeniz'in Sarıyer hizasında açık bölgeye ulaştı.

NE OLMUŞTU?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünce 28 Kasım'da yapılan açıklamada, VIRAT isimli tankerin, Karadeniz'de takribi 35 deniz mili açıkta isabet aldığı belirtilerek, "Olay yerine kurtarma unsurları ve ticari gemi yönlendirilmiştir. Gemideki 20 personelin durumu iyi olup makine dairesinde yoğun duman tespit edilmiştir. Süreç takip edilmektedir" ifadesi kullanılmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da VIRAT isimli gemideki 20 kişilik mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirmişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının dünkü açıklamasında ise VIRAT isimli gemiyle ilgili çeki operasyonunun devam ettiği, geminin Türkeli Limanı'na yanaştırılmasının planlandığı belirtilmişti.

RUSYA'DAN TÜRKİYE UYARISI

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "KAIROS" ve "VIRAT" gemilerinin hedef alınmasını yalnızca Rusya’ya yönelik bir eylem olarak değil, "Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenliğine yapılmış doğrudan bir saldırı" olarak tanımladı.

KAİROS VE VİRAT ÜZERİNDEKİ İLK BULGULAR

Kairos adlı tanker, Rusya’nın Novorossiysk limanından Hindistan’a Ural petrolü taşırken saldırıya uğradı. Gemide çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Virat tankeri ise ilk saldırının ardından yardım talebinde bulundu. Müdahale ekipleri bölgeye yönlendirildi ve geminin boş olmasının büyük bir tehlikeyi önlediği bilgisini paylaşıldı.

