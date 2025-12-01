ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray ekonomi danışmanı Kevin Hassett'i bir sonraki Federal Rezerv başkanı olarak atayacağına dair ihtimaller artıyor. Trump, gazetecilere Fed Başkanı Powell'ın yerine kimin geçeceğini belirlediğini söyledi.

Axios'un haberine göre ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray ekonomi danışmanı Kevin Hassett'i bir sonraki Federal Rezerv başkanı olarak atayacağına dair ihtimaller artıyor.

Hafta sonu Trump, gazetecilere Fed Başkanı Powell'ın yerine kimin geçeceğini belirlediğini söyledi.

Fed başkanı kim olacak? En güçlü aday Kevin Hassett

Trump, Air Force One'da gazetecilere "Kimi seçeceğimi biliyorum, evet" dedi.

"AÇIKLAYACAĞIZ"

Bu açıklama, Bloomberg'in Hassett'in yönetim içinde en önde gelen aday olarak görüldüğünü bildiren haberinden birkaç gün sonra geldi.

Bloomberg raporunun, Hazine Bakanlığı ve Beyaz Saray'da derin kaynaklara sahip dört ortak yazarı vardı ve Trump yönetimi rapora anlamlı bir şekilde karşı çıkmadı.

Trump'ın kararını çoktan verdiğine dair yorumu da, Beyaz Saray personeli arasında yer alan ve bu nedenle sık sık başkanla yüz yüze görüşme fırsatı bulan tek aday olan Hassett'i işaret ediyor gibi görünüyor.

