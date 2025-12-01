İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan tavırları dur durak bilmiyor. İşgalci ordusu, son 2 ay içerisinde Suriye'nin Kuneytra bölgesine defalarca baskın yaptı.

AFP'den edinilen bilgilere göre ABD Başkanı Trump, İsrail güçlerinin ülkenin güneyinde ölümcül bir operasyon düzenlemesinden birkaç gün sonra, İsrail'i Suriye'yi ve yeni liderliğini istikrarsızlaştırmaması konusunda uyardı.

Trump, Truth Social sosyal ağında "İsrail'in Suriye ile güçlü ve samimi bir diyalog sürdürmesi ve Suriye'nin müreffeh bir devlet haline gelmesini engelleyecek hiçbir şeyin olmaması çok önemli" dedi.

Trump'ın açıklamaları şu şekilde:

ABD, Suriye'de gösterilen sonuçlardan, sıkı çalışma ve kararlılık sayesinde, çok memnun. Suriye hükümetinin, gerçek ve müreffeh bir ülke inşa etmek için amaçlanan önemli adımları atmaya devam etmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Onlara büyük ölçüde yardımcı olan şeylerden biri, çok sert ve acımasız yaptırımları sona erdirmemdi. Bunun Suriye, liderleri ve halkı tarafından gerçekten takdir edildiğine inanıyorum! İsrail'in Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog sürdürmesi ve Suriye'nin müreffeh bir devlete dönüşmesini engelleyecek hiçbir şeyin olmaması çok önemlidir. Suriye'nin yeni Cumhurbaşkanı Şara, iyi şeyler olmasını ve Suriye ile İsrail'in uzun ve müreffeh bir ilişki kurmasını sağlamak için gayretle çalışıyor. Bu tarihi bir fırsattır ve Orta Doğu'da barış için halihazırda elde edilen başarıya katkıda bulunmaktadır!