Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki dev derbide Galatasaray'ı ağırlayan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Taraftarları alacakları sonuçla mutlu etmek istediklerini söyleyen Tedesco, "Geçmiş yıllarda ben burada yoktum, oyunları yargılayamam. Geçmişte oynanan birkaç maçı izledik. Bugün Fenerbahçe'nin mutlu olması bizim için en önemli olan konu." dedi.

"BİZ RAKİBİMİZİ UMURSAMIYORUZ..."

Rakiplere değil, kendi oyunlarına odaklandıklarını belirten İtalyan çalıştırıcı, "Biz rakibimizi umursamıyoruz... Kendimize odaklanamıyoruz. Galatasaray, Stuttgart, Nice, Başakşehir fark etmez. Kendimize odaklanıyoruz. Birlik olmuş tek takım olarak hareket etmemiz önemli. Güçlü ve iyi bir yedek kulübemiz var. Maç bence ilk 60 dakikada belirlenmeyecek, yedek kulübesi de önemli olacak. Kendi futbolumuzu oynayacağız. Taktiğin önemi yüzde 15-20 olacak, daha önemlisi enerji olacak." diye konuştu.

