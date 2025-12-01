Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio; milli takım hedefi, Fenerbahçe'ye transferi ve Süper Lig ile ilgili konuştu. İstanbul’un temposunu ve futbola olan yoğun ilgiyi vurgulayan Asensio, "İnanılmaz olan şey futbol tutkusu. İnsanlar futbolu sonuna kadar yaşıyor" dedi. Türkiye’deki futbol seviyesinin tahmin ettiğinden çok daha yüksek olduğunu kaydeden yıldız futbolcu, "Bu ligin zorlu olduğunu duymuştum ama seviyesi beni gerçekten şaşırttı" diye konuştu.

Fenerbahçe’nin 29 yaşındaki yıldız ismi Marco Asensio, dev derbi öncesi İspanyol gazetesi Marca'ya samimi açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana performansıyla taraftarın en sevdiği isimler arasına giren Asensio, İstanbul’a ve kulübe hızlı bir şekilde uyum sağladığını söyledi.

"İSTANBUL'DA İNANILMAZ OLAN ŞEY FUTBOL TUTKUSU"

İstanbul’un temposunu ve futbola olan yoğun ilgiyi vurgulayan yıldız oyuncu, "İstanbul çok yoğun bir şehir, nüfusu çok fazla. Ama en inanılmaz olan şey futbol tutkusu. İnsanlar futbolu sonuna kadar yaşıyor; hem iç sahada hem deplasmanda bunu hissediyorsunuz. Dışarı çıktığımda genelde üzerimi kapatıyorum ama yine de beni tanıyanlar oluyor. Sorun değil, insanlar saygılı, nazik ve her zaman cesaret verici." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN SPOR Galatasaray taraftarından Kerem Aktürkoğlu hazırlığı

GÜNLÜK RUTİNİ HAKKINDA KONUŞTU

Günlük rutinini hakkında konuşan Asensio, "Sakin bir şekilde erken kalkarım. 30-40 dakikalık bir yürüyüşle antrenmana giderim. Kahvaltı yaparım, antrenmana hazırlanırım, çalışırız. Antrenman sonrası ek çalışmalarımı yaparım. Öğleden sonra ise evde çalışarak günü tamamlarım." dedi.

"SÜPER LİG’İN SEVİYESİ BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI"

Türkiye’deki futbol seviyesinin tahmin ettiğinden çok daha yüksek olduğunu belirten İspanyol yıldız, "Bu ligin zorlu olduğunu duymuştum ama seviyesi beni gerçekten şaşırttı. Çok iyi oyuncular var. Başlangıçlar her zaman zordur; yeni teknik direktör, yeni oyuncular… Ama yavaş yavaş yolumuzu buluyoruz ve yüksek seviyede oynuyoruz." diye konuştu.

"BENİM İÇİN ÖNEMLİ BİR MEYDAN OKUMAYDI"

“Peki neden Fenerbahçe?” sorusuna cevap veren Asensio, "Bu benim kariyerim için önemli bir meydan okumaydı. Yaz başında konuştuğumuzda kulübün iddialı bir proje içinde olduğunu gördüm. Yıllardır şampiyonluk kazanılmamıştı ve bunu değiştirmek istiyorlardı. Taraftarların ve kulübün bana gösterdiği sevgi kararımda etkili oldu. En önemlisi, tekrar kazanmak benim için kişisel bir hedef. Kazanma mentalitemi buraya da taşımak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE, REAL MADRID'E ÇOK BENZİYOR"

Transfer sürecinin uzun sürdüğünü belirten Asensio, "Madrid’den ayrıldığım günden bu yana kendime meydan okumak beni motive ediyor. Bazı koşullar nedeniyle transfer uzadı ama doğru karar verdiğime inanıyorum. Fenerbahçe, kazanma baskısı açısından Real Madrid’e çok benziyor." dedi.

“MİLLİ TAKIM HEDEFİM HALA ÇOK AÇIK”

İspanya Milli Takımı’na dönme arzusunu koruduğunu söyleyen Asensio, "Tabii ki yeniden çağrılmayı umuyorum. Bu benim için çok önemli. Luis (Fuente) umarım olan biteni takip ediyordur. Üçüncü Dünya Kupası'nda oynamak inanılmaz olurdu. Bu sezonun benim için açık hedefi bu." şeklinde konuştu.

"MATADOR LAKABINI SEVİYORUM"

Türkiye'de kendisine verilen “Matador” lakabından gurur duyduğunu belirten İspanyol yıldız, "Gelir gelmez bana Matador lakabını verdiler. Sosyal medyada başladı, sonra takım arkadaşlarım da böyle seslenmeye başladı. Oyun tarzıma ve vuruşlarıma uyduğu için hoşuma gidiyor. Taraftarların oluşturduğu atmosfer inanılmaz; sahada bize çok yardımcı oluyorlar." dedi.

LUİS ENRİQUE CEVABI: “KİŞİSEL ALMIYORUM”

PSG'de Luis Enrique ile yaşandığı iddia edilen sorunlara da değinen Asensio, "Dürüst olmak gerekirse, bildiğim kadarıyla aramızda bir sorun olmadı. Bu soruyu belki o daha iyi cevaplayabilir. Onu çok iyi tanıyorum, Dünya Kupası'nda ve PSG'de birlikteydik. Bunu kişisel almıyorum; profesyonel futbol dünyasında böyle şeyler olabilir. Ona karşı bir kin taşımıyorum.”

Editör:EMRAH TAŞÇI

Haberle İlgili Daha Fazlası