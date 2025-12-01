Beştepe'de gerçekleştirilen ve 3 saat 15 dakika süren Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kararlılık vurgusu yapan Erdoğan "Terörsüz Türkiye süreciyle ekonomik şahlanışımızın, huzurumuzun, kardeşliğimizin önündeki en büyük engellerden birini ortadan kaldırmanın çabası içindeyiz. Tehditler karşında boyun eğecek değiliz. Kardeşlik kuşağı asırlık planları bozacak. 21. yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 3 saat 15 dakika sürdü.

Erdoğan, toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Terörsüz Türkiye sürecine dair konuşan Erdoğan "Terörsüz Türkiye süreciyle ekonomik şahlanışımızın, huzurumuzun, kardeşliğimizin önündeki en büyük engellerden birini ortadan kaldırmanın çabası içindeyiz. Tehditler karşında boyun eğecek değiliz. Kardeşlik kuşağı asırlık planları bozacak. 21. yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak" sözlerini kullandı.

Türkiye'nin küresel sorunlar karşısındaki başarılı performansının altını çizen Erdoğan "Türkiye etrafındaki bütün olumsuzluklara karşın bir istikrar adası, bir huzur ve güvenlik adası olma vasfını muhafaza ediyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

Birçok konuyu mütalaa ettiğimiz bir Kabine toplantımızı daha tamamlamış bulunuyoruz. Kabinemizde aldığımız kararların ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını canı gönülden arzu ediyorum.

Buradan, hangi siyasi görüşten, hangi etnik kökenden olursa olsun Türkiye için çalışan, Türkiye için dertlenen, kalbi Türkiye için atan herkese, tüm vatandaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum.

Toplantımızın detaylarına geçmeden evvel bir hususun altını çizmek istiyorum.

Küresel sistemdeki çatırdamaların olumsuz etkilerini fazla hissettiğimiz kırılgan bir dönemden geçiyoruz. Siyasi ve ekonomik dalgaların hiç eksik olmadığı görülüyor.

Türkiye etrafındaki bütün olumsuzluklara karşın bir istikrar adası, bir huzur ve güvenlik adası olma vasfını muhafaza ediyor.

KIZILELMA'NIN TARİHİ BAŞARISI

Diğerleri ile birlikte zamanında 50-51 milyar dolarlık bir bütçe ile hizmete aldığımız projeleri bugün inşa etmeye kalksak ihtiyaç duyulan rakam dikkatinizi çekiyorum 90 milyar dolara yaklaşıyor.

Bakın bu tutar sadece yapım maliyetidir. Biz bu eserleri yıllardır kullanıyoruz. Milletimiz bunlardan yıllardır istifade ediyor. Bu yatırımlar Türkiye ekonomisine milyarlarca liralık katma değer sağlıyor. Sadece ulaştırmada değil, savunma sanayinden sağlığa birçok alanda benzer bir tablo söz konusu.

İşte en son Koronavirüs salgını döneminde şehir hastanelerimizin nasıl hayat kurtardığını hep beraber gördük. insansız savaş uçağımız KIZILELMA dünya havacılık tarihinde bir ilke hafta sonu imza attı.

Yani her alanında bu dinamizmi bu açılımı yaşıyoruz. Şunu da büyük bir gururla ifade etmek isterim. Şayet siyaseti yapılan her işe kulp takmak olarak gören müzmin muhaliflere itibar etseydik bu muhteşem eserlerin hiçbirini ülkemize kazandıramazdık.

Güney Kore ile nükleer güç santrali konusunda görüşmelerimiz sürüyor.

EKONOMİDE ATILIM!

Eser ve hizmet siyasetimizle, Türkiye'yi tarihinin en büyük yatırımlarıyla buluşturduk. 238 milyar dolar olan millî gelirimizi, yıllık bazda 1,5 trilyon dolara çıkardık.

2028 için hedefimiz; 1,9 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşmaktır. Bugün TÜİK tarafından yüzde 3,7 olarak açıklanan üçüncü çeyrek büyüme rakamları, doğru yolda olduğumuzu göstermiştir.

Türkiye ekonomisi, kesintisiz büyüme trendini 21 çeyreğe taşımıştır. Büyüme rakamlarının ülkemiz ekonomisi için hayırlı olmasını diliyorum.

Gezi olayları ve 15 Temmuz ihaneti gibi bağımsızlığımıza yönelik kökü dışarıda girişimleri milletimizle birlikte bozguna uğrattık.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye süreciyle ekonomik şahlanışımızın, huzurumuzun, kardeşliğimizin önündeki en büyük engellerden birini ortadan kaldırmanın çabası içindeyiz.

Tehditler karşında boyun eğecek değiliz. Türkiye, hedeflerine er ya da geç mutlaka ulaşacaktır. Tarihimiz bunun sayısız örnekleriyle doludur.

Coğrafyamız artık kana, çatışmaya, teröre; komşunun komşuyu kırdığı kör şiddete doymuştur.

Kardeşlik kuşağı asırlık planları bozacak. 21. yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak.

Tahriklere kapılmadan, provokasyonlara aldanmadan, öfkenin diline teslim olmadan bu kuşağın kuvveden fiile çıkması için çalışacağız.

"KALPLERİMİZ TAM BİN YILDIR BERABER ATIYOR"

Tekrar altını çizerek söylüyorum Kürt kardeşlerimizde Arap kardeşlerimizle ve bölgemizdeki diğer dost ve kardeş topluluklarla kalplerimiz tam bin yıldır beraber atıyor.

İnşallah gelecekte de birlikte atmaya devam edecek. ister Sünni ister Şii olsun, ister Kürt ister Arap ister Türkmen olsun, allah korusun yarın birimizin başı dara düştüğünde başkalarının değil yine birbirimizin kapısını çalacağız. Yine birbirimize sığınacağız.

Ev sahibi olduğumuz bu coğrafyada daha nice asırlar boyunca kardeşçe kader birliği halinde yan yana yaşayacağız.

86 milyon omuz omuza, gönül gönüle verecek, birlikte çalışacak ve 21. yüzyılı 'Türkiye Yüzyılı' haline hep birlikte getireceğiz.

