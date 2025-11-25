“(Netanyahu’nun ‘Türkiye’yi biz durdurduk’ sözleri üzerine) Ülkemizin millî güvenliği ve huzuru söz konusu olduğunda daha önce hangi adımları attığımız herkesin malumudur. Suriye’de benzeri bir tehdit ve tehlikeyle tekrar karşılaşmak istemeyiz, ama karşılaşırsak da gereğini yaparız.”

İSMAİL KAPAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “Suriye’de Türkiye’yi biz durdurduk” sözleri hatırlatılan Erdoğan, “Tehlike karşısında gereğini yaparız” cevabını verdi.

Gazze’deki kalıcı barış için her şeyi yapacaklarını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

“Uluslararası toplumun kararlı, tutarlı ve yaptırım gücü olan bir irade ortaya koyması, ben inanıyorum ki; Netanyahu’yu durduracaktır. Verdiği sözü bir çırpıda çiğneyen, göz göre göre çekinmeden cinayet işleyen bir canilikle karşı karşıyayız. Hamas, İsrail’in bütün bu provokasyonlarına karşı büyük bir sabır örneği ortaya koyuyor ve ateşkese bağlı kalıyor.”

İSTİKRARLI SURİYE İSTİYORUZ

Erdoğan, Netanyahu’nun “Türkiye’yi Suriye’de biz durdurduk” sözlerinin hatırlatılması üzerine de şöyle konuştu:

“Suriye’nin toprak bütünlüğü bizim için esastır. Suriye’deki en ufak bir karışıklığın ve istikrarsızlığın nasıl ağır faturalar oluşturduğunu en iyi bilen ülke Türkiye’dir. Ülkemizin millî güvenliği ve huzuru söz konusu olduğunda daha önce hangi adımları attığımız herkesin malumudur. Benzeri bir tehdit ve tehlikeyle tekrar karşılaşmak istemeyiz, ama karşılaşırsak da gereğini yaparız. Siz İsrail basınının ne yazdığından çok Türkiye’nin ne yaptığına odaklanın. Biz, kendi stratejik önceliklerimiz çerçevesinde neye ihtiyaç duyuyorsak, onu yapıyoruz ve bundan sonra da yapacağız.”

SABIRLA VE CESARETLE

Meclis Komisyonunun İmralı’ya gitme kararının “mühim” olduğunu ifade eden Erdoğan, “Cumhur İttifakı olarak, Terörsüz Türkiye çalışmalarını eşgüdüm içinde yürütüyoruz. Süreci buraya kadar kazasız belasız getirdik. Terörsüz Türkiye sürecini, gündelik siyasetin yıpratıcı tartışmalarının uzağında tutmaya özen gösterdik. Meclis’teki komisyonun aldığı en son kararı, sürecin önünü açan, sürece katkı sunacak, terörün tasfiyesini hızlandıracak bir karar olarak değerlendiriyoruz. Terörsüz Türkiye menziline varana kadar sabırla, samimiyetle, cesaretle ve kararlılıkla hareket etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

TRUMP’IN UKRAYNA PLANI

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’ya 28 maddelik bir barış önerisi sunmasını değerlendiren Erdoğan şu açıklamayı yaptı:

“Ukrayna’da barış için bir zemin oluşması uzun zamandır bizim de gayret gösterdiğimiz bir konu. Amerikan Başkanı Donald Trump ile de Ukrayna konusunda neler düşündüğümüzü çeşitli vesilelerle konuştuk. Biz, adil bir barışın kaybedeninin olmayacağını düşünüyoruz. Bu plan üzerinde anlaşma mümkün mü? Evet, mümkündür. Ama nasıl? Biz uzlaşının, hemfikir olunan konularla, pozitif gündemle başlatılan bir müzakereyle mümkün olabileceğini düşünüyoruz.”

KENDİ YOLUMUZU ÇİZİYORUZ

Türkiye’nin “yükselen güç” olarak yeni hamlelerinin neler olduğu sorusu üzerine de Erdoğan, şunları ifade etti:

Her şeyden önce Türkiye, bölgemizin, dünyanın parlayan yıldızıdır. Ülkemizi her alanda kalkındırmak için gayret gösteriyoruz. Bir ülkenin gücü kendi ayaklarının üzerinde durmasıyla ölçülür. Biz kendi yolumuzu çiziyoruz, kendi geleceğimizi kendi ellerimizle inşa ediyoruz. Ülkemizin potansiyelinin farkındayız ve bunu harekete geçirmek için çaba gösteriyor, adımlarımızı bu doğrultuda atıyoruz. Yüksek teknoloji, enerji, araştırma-geliştirme gibi alanlarda yerli üretim kapasitemizi artırmak, temel amaçlarımız arasında. Kendi tankımızı, uçağımızı, insansız hava aracımızı üretiyoruz. Sağlam bir aile yapısının korunmasını, aileye yönelik saldırıların bertaraf edilmesini son derece önemsiyoruz. Her alanda bugünü değil, geleceği, 50 yıl sonrasını, 100 yıl sonrasını özellikle düşünerek, adımlarımızı da buna göre atıyoruz.

