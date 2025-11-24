Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenler Günü programında açıklamalarda bulundu. Öğretmenliğin değerinden bahseden Erdoğan, "El ele verecek, dikkatli, sabırlı, şefkatli ve kararlı bir şekilde sanal alemden yayılan tehlikelere karşı mücadele edeceğiz." dedi. Konuşmanın ardından 15 bin öğretmen ataması gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Öğretmenlik kadar hayatımızda yer eden pek az meslek bulunuyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Şehit öğretmenlerimize de sevgiyle, rahmetle yad ediyorum.

Bugün 15 bin öğretmen adayımızın da atama heyecanını paylaşacağız. Evlatlarımızı geleceğin dünyasına en güzel şekilde hazırlayacaklar. Samimiyetle mesleklerini icra edeceklerine inandığım genç öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. İlk atamadan emekliliğe kadar öğretmenlik, her aşamasında sabır, özveri isteyen saygın bir meslektir.

Öğretmenliği diğer kamu görevlerinden ayıran özelliği, malzemesinin de meyvesinin de insan olmasıdır. Öğretmen, kendisine emanet edilen cevher olan öğrencisini merhametle işleyen mücevher ustasıdır. Ufkunu genişletir. İlmek ilmek dokur. Öğretmen öğrencisine kimi zaman ana babalık kimi zaman arkadaşlık yapar.

Öğretmenlerimiz ilim, irfan ve ahlak meşalesini ellerinde taşıdıkça Türkiye'nin yolu da ufku da sonuna kadar açıktır. Siz bu ruha sahip çıkarsanız önümüz inşallah aydınlık olacaktır.

"TEKNOLOJİNİN ZARARLI YÖNLERİNİ MİNİMALİZE ETMELİYİZ"

Teknolojinin hayatımızı kuşattığı bir çağda yaşıyoruz. Teknoloji ve dijitalleştirmenin etkilerini kimse inkar edemez. Daha önce günler süren pek çok işi elimizdeki telefon üzerinden saniyeler içerisinde yapabiliyoruz. Dünyanın bir ucundaki gelişmeleri anbean takip edebiliyoruz. Teknolojideki değişim baş döndürücü bir boyuta ulaştı. Sonunu kimsenin öngöremediği bir yere doğru insanlık olarak yol alıyoruz.

Akıntıya karşı kürek çekemeyeceğimize göre bunu doğru yönetebiliriz. Teknolojinin sağladığı imkanlardan istifade ederken zararlı yönlerini minimalize etmek bizim elimizdedir. Bunun yolu da çocuklarımıza dijital farkındalık eğitimi vermekten geçiyor. Sadece yasaklayarak bir netice alınmayacağını biliyoruz. Çocuklarımızın oyun alanı artık parklar ve sokaklar değil. Evlatlarımız dijital teknolojinin atmosferinde daha çok vakit geçirecek sayısız imkana ulaşabiliyor. Arkadaşlarıyla orada eğleniyor, sosyalleşiyorlar.

Ailelerimizin, çocuklarının eğitimleriyle yakından ilgilenmesi, sanal dünyadan gelebilecek tehdit ve tehlikelerle mücadelede çok çok önemlidir. El ele verecek, dikkatli, sabırlı, şefkatli ve kararlı bir şekilde sanal alemden yayılan tehlikelere karşı mücadele edeceğiz.

Toplumda ve her birimizin hayatında özel bir yere sahip olan öğretmenlerimize haklarını teslim etmek asli vazifemizdir. 23 yıldır bunun çabasında olduk. Eğitimi yaygınlaştırmak, önündeki engel ve yasakları kaldırmak için ilk günden beri çalışıyoruz.

23 yılda başarılı işlere imza attık. Hedeflerimize öğretmenlerimizle birlikte varacağız. Birkaç puan oy uğruna eğitimde de popülizmin sınırlarını zorlayan siyasi rakiplerimize rağmen bunu inşallah başaracağız."

Konuşmanın ardından 15 bin öğretmen ataması gerçekleştirildi.

GÖZDE NUR BAYAR

