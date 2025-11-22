Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansları (COP) 2026 yılında gerçekleşecek 31. Taraflar Toplantısı’na (COP31) Türkiye ev sahipliği yapacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuya ilişkin "Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin en üst karar organı olan taraflar konferansı başkanlığını ve ev sahipliğini üstleniyoruz" dedi.

SEZER DOGRU

