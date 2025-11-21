Rumen futbolu ve Galatasaray'ın efsane ismi Gheorghe Hagi, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında A Milli Takımımız ile Mircea Lucescu yönetimindeki Romanya arasında oynanacak play-off yarı final mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin güçlü bir takım olduğunu kabul eden Hagi, Romanya'nın da önemli avantajlara sahip olduğunu dile getirdi.

Romanya forması altında 1983-2000 yılları arasında mücadele eden, 2001-2002 sezonunda milli takımının teknik direktör görevinde de bulunan Gheorghe Hagi, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde Türkiye ile oynanacak kritik maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.

"ÖNCE TÜRKİYE MAÇINA ODAKLANMALIYIZ"

Slovakya veya Kosova ile oynanabilecek muhtemel final eşleşmesinin konuşulmasının tamamen yanlış olduğunu vurgulayan Hagi, "Türkiye maçından sonrası hakkında konuşmak tamamen yanlış. Önce bu maça odaklanmalıyız. Çok fazla detay var ve bunları doğru yönetmeliyiz. Çok tecrübeli bir teknik direktörümüz var, Mircea Lucescu her detaya bakacaktır. Bu seviyede maçlar detaylarla kazanılır" dedi.

Gheorghe Hagi

"TÜRKİYE ÇOK GÜÇLÜ AMA BİZ DE YETENEKLİYİZ"

'Fanatik Superliga' programında konuşan Hagi, "Deplasmanda oynayacağız, bu kesinlikle çok zor olacak. Özgüven, cesaret ve inançla sahaya çıkmak gerekiyor. Türkiye çok yetenekli bir takım ama biz de yetenekli oyunculara sahibiz. Önemli olan mart ayına kadar bütün oyuncuların formda ve sağlıklı olması" ifadelerini kullandı.

"ŞANSLAR YÜZDE 50-50"

Lucescu'nun kadro tercihinde uluslararası deneyime sahip oyunculara öncelik vermesi gerektiğini savunan 60 yaşındaki eski futbolcu, "Avrupa'da büyük tecrübeye sahip futbolculara ihtiyacımız var. Türkiye'nin en büyük avantajı evinde oynaması, onun dışında maç bence yüzde 50-50" sözlerini sarf etti.

"IANIS İÇİN EKSTRA BASKI OLMAZ"

Gheorghe Hagi, oğlu Ianis Hagi'nin Türkiye'de oynanacak maçta ekstra baskı hissedip hissetmeyeceği sorusuna, "Neden olsun? Ianis uluslararası maç tecrübesi olan bir oyuncu. Böyle atmosferlerde oynamayı biliyor. Karar maçıdır, baskı herkes için var. Hazırlıklı olmalılar" cevabını verdi.

GÖKHAN KARATAŞ

