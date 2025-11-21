İzmir'in Bergama ilçesinde yaşayan çiftçi Süleyman Nabi Bulut, kıvırcığın tanesine 2 TL verilmesine tepki göstererek "Satarsam şerefsizim, burada koyunları otlatacağım" ifadelerini kullanmıştı. Söz konusu görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Bulut hakkında 'stokçuluk' iddiasıyla işlem başlatıldı.

Sosyal medyada 'Marulcu Süleyman' adı ile tanınan çiftçi Süleyman Nabi Bulut, geçtiğimiz günlerde paylaştığı video ile gündem olmuştu.

Fenomen çiftçi, tarlasında yetiştirdiği kıvırcıkların tanesine 2 TL teklif edildiğini belirterek, bu şartlar altında satış yapmayacağını belirtmiş ve "Şu marula 2 TL fiyat veriyorlar. Satarsam şerefsizim, koyunlara yediririm" demişti.

HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Yeni bir açıklamada bulunan Bulut, "Beni videodan sonra stokçulukla suçladılar. Yanıma geldiler tutanak tuttular. Kendi hakkımı ararken stokçu durumuna düştüm" dedi.

MİLYONLARCA TL CEZA KESİLEBİLİR

Tarım ve Orman Bakanlığı mevzuatına göre stokçulukla mücadele kapsamında ağır para cezaları uygulanıyor. 2025 yılı itibarıyla stokçuluk yaptığı tespit edilen üreticilere 6 ila 2 yıl arasında hapis cezası verilirken, 1 milyon TL'den 12 milyon TL'ye kadar değişen para cezaları uygulanabilmekte.

