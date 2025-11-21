Galatasaray'da iki farklı dönem (2004-2009, 2011-2012 sezonunun ikinci yarısı) forma giyen ve 2018-2022 yılları arasında Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Necati Ataş, sarı-kırmızılı takımın ara transfer döneminde yüzde 100 stoper alacağını iddia etti. Ateş, santrfor ve kanat transferleriyle ilgili de iki isim verdi.

Necati Ateş, uzun yıllar formasını giydiği ve yardımcı antrenörlük görevinde bulunduğu Galatasaray'ın ocak ayındaki transfer gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"YÜZDE 100 STOPER ALINACAK"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan eski futbolcu, "Galatasaray devre arasında boş durmayacak. Çok iyi oyuncular alacak. Mali gücü yerinde, psikolojik gücü yerinde. Oyuncular Galatasaray'a gelmek istiyor. Eskiden biz oyunculara giderdik. 100 kere aileleriyle, menajerleriyle konuşurduk. Devre arasında yüzde 100 bir stoper alınacak. Sakatlıklar, cezalar nedeniyle mutlaka bir stoper almalı" dedi.

"SÖRLOTH VE LOKKMAN ALINMALI"

Santrfor ve kanat bölgesine muhtemel takviyeler için isim veren Necati Ateş, "Galatasaray, bir santrafor da alacak. Sörloth'ü almasından yanayım. Sörloth oynamak istiyor, Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyor. Bana onun için doğru adres Galatasaray gibi gözüküyor. Galatasaray, Lookman'ı almalı. Biraz sorunlara var ama Galatasaray'da pek çok açığı kapatır. Barış Alper Yılmaz'ı da rahatlatır. Birbirine yakın oyuncuların olması takım başarısını yukarı çıkar. Osimhen varlığı Lookman'ın gelme ihtimalini artırıyor" ifadelerini kullandı.

