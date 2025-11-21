Süper Lig'in 13'üncü haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Galatasaray'da sakatlık yaşayan futbolcular kervanına Barış Alper Yıllmaz da eklendi. Milli futbolcunun çekilen MR'ında sol elinde çatlaklar tespit edildi.

Yunus Akgün, Victor Osimhen, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu'nun yaşadığı sakatlıkların ardından Galatasaray'a bir kötü haber de Barış Alper Yıllmaz'dan geldi.

Barış Alper Yılmaz

ELİNDE ÇATLAKLAR VAR

A Milli Takım'ın İspanya ile 2-2 berabere kaldığı maçta başarılı performansıyla dikkat çeken Barış Alper, sakatlık yaşayan oyuncular kervanına katıldı. Çekilen MR'da, 25 yaşındaki oyuncunun sol elinde çatlaklar tespit edildi.

MR sonucu sakatlığın durmu ortaya çıktı

FEDAKARLIK YAPACAK

Son dönemde Galatasaray taraftarının ıslıklı protestosu nedeniyle sıkıntılı süreç yaşayan Barış Alper Yılmaz'ın, ağrıları olmasına rağmen fedakarlık yaparak, Gençlerbirliği maçında oynayacağı öğrenildi.

Teknik direktör Okan Buruk'un, Victor Osimhen'in sakat, Mauro Icardi'nin hazır olmaması nedeniyle Barış Alper Yılmaz'a forvet hattında görev vermesi bekleniyor.

GÖKHAN KARATAS

Haberle İlgili Daha Fazlası