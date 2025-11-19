Galatasaray'da milli arada izin süresini uzatan Mauro Icardi, taraftarların tepkisini çekti. Sakatlık sonrası eski günlerini mumla aratan Arjantinli futbolcunun, 22 Kasım Cumartesi günü oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasında ilk 11'de yer almayacağı öğrenildi.

Milli maç arası nedeniyle Trendyol Süper Lig'e verilen arada Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolcularına 4 günlük izin verdi. Ancak ülkesine giden Mauro Icardi’nin, özel izin alarak tatilini 10 güne çıkardığı öğrenildi. Son haftalardaki performansıyla eleştiri alan yıldız oyuncuyla ilgili tartışmalar arttı.

"PROFESYONELLİKTEN UZAK" YORUMLARI

Sözcü'de yer alan habere göre; Fernando Muslera’nın ayrılığı sonrası takım kaptanlığına getirilen Icardi’nin, ülkesi Arjantin’de kız ardadaşı China Suarez ile birlikte bir filmin galasına katılması sosyal medyada gündem oldu. Victor Osimhen’in sakatlığı nedeniyle sorumluluğu artan 32 yaşındaki oyuncunun, ekstra izin tercihinin 'profesyonellikten uzak' olduğu yorumları yapıldı.

TORREIRA ÖRNEĞİ

Galatasaraylı taraftarlar, babasının kalp krizi geçirmesine rağmen takımı yalnız bırakmayan Lucas Torreira'yı örnek vererek, Icardi'ye tepki gösterdi. Uruguaylı yıldızın fedakârlığı ile Icardi’nin uzun tatili arasında kıyaslamalar dikkat çekti.

İLK 11'DE OLMAYACAK İDDİASI

Hem fiziksel hem de mental olarak hazır olmadığı belirtilen Mauro Icardi’nin, uzun seyahatin de etkisiyle Gençlerbirliği maçına ilk 11’de başlamayacağı belirtildi.

