Fenerbahçe'de yıldız isimden kötü haber: 1.5 ay forma giyemeyecek
Süper Kupa'da Galatasaray'ı mağlup ederek zafere ulaşan Fenerbahçe'de Levent Mercan sakatlandı.
Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı kazanılan kupa zaferinin ardından sakatlık açıklaması yaptı.
Arka adalesinde yırtık tespit edilen Levent Mercan'ın 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncularından Levent Mercan'ın dün akşam oynanan Galatasaray maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.
