Abdülkerim Bardakcı'da ağrılarının devam etmesi üzerine A Milli Takım'ın İspanya maçı kadrosundan çıkarılmıştı. Bardakcı'nın 17 Kasım Pazartesi günü yapılan antrenmanda bireysel çalıştığı görülmüştü. Abdülkerim Bardakcı’nın son durumu belli oldu.

A Milli futbol takımının 15 Kasım'daki Bulgaristan maçında ağrıları bulunan Bardakcı, ve İspanya ile oynadığı maçtan önce zorunlu olarak kadrodan çıkarılmıştı. Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumu netleşti.



TEK OLUMLU HABER BARDAKCI'DAN

Önünde zor bir fikstür bulunan Galatasaray'da Osimhen, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu'nun sakatlıkları düşündürürken, bu süreçte tek iyi haber Abdülkerim Bardakcı'dan geldi.

Abdülkerim Bardakcı

MAÇA YETİŞMESİ BEKLENİYOR

Sabah gazetesine göre A Milli Takım kadrosundan çıkartılan ve İspanya'ya götürülmeyen 31 yaşındaki stoper, düz koşulara başladı. Bardakcı'nın 22 Kasım'daki Gençlerbirliği maçına yetişmesi bekleniyor.

ERENAY KOÇKAN

