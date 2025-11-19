2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında İspanya ile 2-2 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, grubunu 13 puanla ikinci sırada tamamladı. İspanya mücadelesi öncesinde play-off'ları garantileyen Türkiye'nin, Dünya Kupası yolundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

MİLLİLER BİRİNCİ TORBADA

Elemelerde topladığı puanlarla play-off'larda birinci torbada yer almaya hak kazanan A Milli Takım, dördüncü torbadaki takımlardan biriyle eşleşecek.

Merih Demiral ve Deniz Gül

MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU

Dünya Kupası yolunda Türkiye; Romanya, İsveç, Kuzey İrlanda ve Kuzey Makedonya takımlarından biriyle mücadele edecek.

16 TAKIM MÜCADELE EDECEK

2026 Dünya Kupası play-off turunda elemelerden 12, Uluslar Ligi’nden ise 4 takım takım yer alacak. 16 takım dörderli torbalara ayrılacak ve birinci torbadaki takımlar dördüncü torbadakilerle, ikinci torbadaki takımlar ise üçüncü torbadaki takımlarla eşleşecek.

A Milli Takım

MARTTA 4 TAKIM DAHA BİLET ALACAK

Her grupta takımlar, 26 Mart 2026 tarihinde yarı final ve 31 Mart 2026 tarihinde final oynayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçlar sonunda 2 turu (yarı final & final) geçen takımlar 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.

PLAY-OFF TURUNDAKİ TORBALAR

1. TORBA: Türkiye, İtalya, Ukrayna, Polonya

2. TORBA: Galler, İskoçya, Çekya, Slovakya

3. TORBA: Arnavutluk, İrlanda, Kosova, Bosna Hersek

4. TORBA: Romanya, İsveç, Kuzey İrlanda, Kuzey Makedonya

İLK MAÇ EVİMİZDE

Yarı finalde 1. ve 2. torbada yer alan takımlar, maçlarını evlerinde oynayacak. Bu durumda yarı final maçı Türkiye'de oynanacak. Final maçın ev sahibi ise kura çekimi ile belirlenecek.

KURA ÇEKİMİ 20 KASIM'DA

2026 Dünya Kupası play-off kura çekimi 20 Kasım Perşembe TSİ ile 15.00'te İsviçre'nin Zürih kentinde gerçekleştirilecek.

AÇILIŞ MEKSİKA'DA, KAPANIŞ AMERİKA'DA

2026 Dünya Kupası'nda 12 grupta 48 takım mücadele edecek ve organizasyon boyunca toplam 104 maç yapılacak.

Dünyanın en önemli futbol turnuvasının açılış maçı, 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83 bin kişilik Azteca Stadı'nda oynanacak.

2026 Dünya Kupası'nın final maçı, 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kişilik MetLife Stadı'nda yapılacak.

EMRAH TASÇI

