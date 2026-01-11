İstanbul’da etkisini gösteren şiddetli fırtına ve sağanakta kaldırımda yürüyen bir kadın dehşeti yaşadı. Devrilen tabelanın altında kalan kadın, ağır yaralandı. Kadının hayati tehlikesi sürerken, iş yeri sahibi hakkında ise ‘taksirle yaralama’ suçundan inceleme başlatıldı. İşte o anlar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kodlu fırtına ve sağanak yağış uyarısı yaptığı İstanbul’da fırtına etkisini öğle saatleri itibariyle artırdı. Çok sayıda ilçe fırtınadan etkilenirken Beyoğlu’na yaşanan bir olay yürekleri ağza getirdi.

İstanbul’da facia! Fırtınada sallanan tabelada yolda yürüyen kadının üstüne devrildi

TABELANIN ALTINDA KALDI

Beyoğlu İstiklal Mahallesi’nde arkadaşlarıyla kafetaryadan çıkıp kaldırımda yürüyen kadının üstüne iş yeri tabelası devrildi. Devrilen tabelanın altında kalan kadın ağır yaralandı.

İstanbul’da facia! Fırtınada sallanan tabelada yolda yürüyen kadının üstüne devrildi

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan kadının Şehir Plancısı K.Ç., olduğu bilgisine ulaşıldı.

KORKUNÇ ANLAR KAMERADA

Ağır yaralanan K.Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, işyeri sahibi hakkında ise "taksirle yaralama" suçundan inceleme başlatıldı. Korkunç olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul’da facia! Fırtınada sallanan tabelada yolda yürüyen kadının üstüne devrildi

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Öte yandan İstanbul Valiliği sağanak ve fırtına sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 193 ihbar geldiğini açıklamıştı. Gelen ihbarlar” 23 çatı uçması, 28 ağaç devrilmesi, 80 su baskını, 43 tehlike arz eden parça, 18 hasar gören araç,1 hasar gören bina” olarak sıralanmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası