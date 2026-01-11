ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medyada yaptığı son paylaşım, Washington’da ve sosyal medyada büyük merak uyandırdı. Trump’ın alıntıladığı gönderide yer alan siyah-beyaz görüntüde, Beyaz Saray’ın üstünde tek başına duran Trump silueti dikkat çekti. Paylaşımda yalnızca “Yakın” ifadesinin yer alması, mesajın neye işaret ettiği sorusunu gündeme taşıdı.

Trump’tan gizemli paylaşım: “Yakında” dedi, Marco Rubio detayı dikkat çekti

Trump’ın gizemli paylaşımının ardından dikkat çeken bir cevap da geldi. Marco Rubio’nun “Küba’nın başkanı olacağı” yönündeki esprili paylaşıma Trump’ın verdiği “Bana kulağa hoş geliyor!” cevabı, Washington kulislerinde dalga dalga yayıldı ve perde arkasında yeni senaryoların konuşulmasına yol açtı.

