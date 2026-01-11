ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a yönelik çıkışlarının ardından adada dikkat çekici bir hareketlilik başladı. Dünyanın en zengin isimleri Jeff Bezos, Bill Gates, Michael Bloomberg ve Sam Altman’ın, Grönland’ın stratejik ve mineral zenginliği yüksek bölgelerinde peş peşe yatırım hamleleri yaptığı ortaya çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a yönelik ilgisini artırmasının ardından dünyanın en zengin isimleri adaya peş peşe yatırım yaptı. Forbes’te yer alan habere göre Jeff Bezos, Bill Gates, Michael Bloomberg ve Sam Altman gibi milyarderler, Grönland’ın stratejik ve mineral zenginliği yüksek bölgelerinde pozisyon aldı.

GRÖNLAND HAMLESİNİN FİKRİ TRUMP’A KİMDEN GELDİ?

Beyaz Saray'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’a göre Trump’a Grönland’ı kontrol altına alma fikrini ilk veren isim Estée Lauder servetinin varisi Ronald Lauder oldu.

Lauder’in Trump ile uzun yıllara dayanan kişisel ilişkisi bulunuyor. Aynı dönemde Lauder’in Grönland’daki tatlı su ve enerji projelerine yatırım yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Trump’ın adanın ABD kontrolüne girebileceğini gündeme getirmesinden kısa süre sonra, dünyanın önde gelen milyarderleri Grönland’daki varlıklara yatırım yapmaya başladı. Eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton’a göre bu süreci başlatan isim, Estée Lauder servetinin varisi Ronald Lauder oldu. Lauder’in, Trump’a 2018 sonunda Grönland’ın satın alınması fikrini taşıdığı biliniyor.

BEZOS, GATES VE BLOOMBERG AYNI MASADA

Jeff Bezos, Bill Gates ve Michael Bloomberg’in, yapay zeka destekli maden arama şirketi Kobold Metals’a 2019’dan bu yana yatırım yaptığı aktarıldı. Şirket, Grönland’da nadir toprak elementleri, bakır ve nikel gibi modern teknoloji için kritik mineraller üzerinde çalışmalar yürütüyor. Kobold Metals’ın değerinin son yatırım turuyla 3 milyar dolara yaklaştığı kaydedildi.

SAM ALTMAN VE PETER THİEL DETAYI

OpenAI CEO’su Sam Altman’ın da 2022’de Kobold Metals’a yatırım yaptığı belirtildi. PayPal ve Palantir’in kurucusu Peter Thiel’in ise Grönland’da teknoloji temelli bir “özgürlük şehri” kurmayı hedefleyen Praxis adlı projeye fon sağladığı ifade edildi.

TRUMP: GRÖNLAND’A İHTİYACIMIZ VAR

Trump, Grönland konusundaki söylemini son günlerde sertleştirdi. Air Force One’da konuşan Trump, "Grönland’a ihtiyacımız var" sözleriyle dikkat çekmişti. Trump daha önce de adanın ABD’nin “mülkiyeti ve kontrolü” altına girmesinin ulusal güvenlik açısından zorunlu olduğunu dile getirmişti.

Lauder, daha sonra Grönland’daki tatlı su, hidroelektrik ve enerji projelerine yatırım yaptı. Aynı dönemde Jeff Bezos, Bill Gates ve Michael Bloomberg gibi isimler nadir toprak elementlerine odaklanan Kobold Metals’a destek verdi. Sam Altman ve Peter Thiel de yüksek teknoloji ve deneysel şehir projeleriyle Grönland’da pozisyon aldı. Böylece ada, doğal kaynakları kadar küresel güç ve sermaye mücadelesinin de merkezlerinden biri haline geldi.

MUSK’TAN AÇIK DESTEK

Elon Musk, Grönland’ın ABD tarafından ilhak edilmesini açıkça destekleyen isimler arasında yer aldı. Musk, sosyal medya paylaşımında "Grönland halkı Amerika’nın parçası olmak isterse kapımız sonuna kadar açık" ifadelerini kullandı.

NATO ALARMDA: İNGİLİZ ASKERİ GRÖNLAND’A GİDEBİLİR

Trump’ın çıkışları Avrupa’yı harekete geçirdi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın, Trump’ın güvenlik gerekçelerini dengelemek amacıyla Grönland’a asker gönderilmesini değerlendirdiği aktarıldı. İngiltere, Almanya ve Fransa’nın NATO çatısı altında ortak bir askeri misyon için görüşmeler yürüttüğü kaydedildi.

The Mail on Sunday gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, orduya Grönland’ın işgali için bir plan hazırlama talimatı verdi, ancak üst düzey askeri yetkililer, bunun yasadışı olduğunu ve Kongre tarafından desteklenmeyeceğini savunuyor.

İNGİLİZ KOMANDOLARI VE SAVAŞ GEMİLERİ GÜNDEMDE

Hazırlık aşamasındaki planlara göre Grönland’a İngiliz askerleri, savaş gemileri ve hava unsurları konuşlandırılabilir. Amaç, Rusya ve Çin’in Kuzey Kutbu’ndaki artan etkisine karşı koymak. NATO’nun Pituffik Uzay Üssü’nün bulunduğu bölgeyi de kapsayan bir güvenlik çerçevesi üzerinde çalıştığı ifade edildi.

TRUMP’TAN TEHDİT: İSTESELER DE İSTEMESELER DE

Trump, Grönland için askeri seçeneği dışlamadı. “Hoşlarına gitse de gitmese de bir şeyler yapacağız” sözleriyle mesaj verdi. ABD Başkanı daha önce adadaki 30 bin kişiye kişi başı 100 bin dolar teklif edilmesini bile gündeme getirmişti.

AVRUPA YAPTIRIM KARTINI MASAYA KOYDU

Trump’ın NATO önerisini reddetmesi ihtimaline karşı Avrupa Birliği’nin ABD merkezli teknoloji ve finans devlerine yaptırım planları hazırladığı iddia edildi. Meta, Google, Microsoft ve X gibi şirketlerin Avrupa pazarında kısıtlamalarla karşılaşabileceği konuşuluyor.

GRÖNLAND NEDEN BU KADAR KRİTİK

Grönland, dünyanın en büyük nadir toprak elementi yataklarından bazılarına ev sahipliği yapıyor. Ayrıca füze savunma sistemleri açısından ABD, Rusya ve Çin arasında stratejik bir konumda bulunuyor. Pentagon’un en kuzeydeki askeri üssü de adada yer alıyor.

