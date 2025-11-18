Dünya Kupası Avrupa Elemeleri son maçında deplasmanda İspanya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Vincenzo Montella, Portekiz ekibi Porto'da kariyerini sürdüren 21 yaşındaki futbolcu Deniz Gül'ü 11'de başlattı. Kariyerini Porto'da sürdüren 21 yaşındaki forvet, milli formayla ilk golünü atarken İspanya ise elemelerde kalesindeki ilk golü gördü.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında deplasmanda İspanya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Vincenzo Montella, Bulgaristan ile oynanan karşılaşmaya göre ilk 11'de 4'ü zorunlu 8 değişikliğe gitti.

ROTASYONA GİTTİ

İtalyan teknik adam, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı, cezalı İsmail Yüksek, sarı kart ceza sınırında bulunan Arda Güler, Kenan Yıldız ve Oğuz Aydın ile kaleci Uğurcan Çakır'ın yerine Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Samet Akaydin, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci ve Deniz Gül'e şans verdi.

DENİZ GÜL İLK KEZ İLK 11'DE

Genç oyuncu Deniz Gül, A Milli Takım ile ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.

Portekiz ekibi Porto'da kariyerini sürdüren 21 yaşındaki futbolcu, daha önce A Milli Takım'da görev aldığı 4 maçta da sonradan oyuna dahil olmuştu.

İLK GOLÜNÜ İSPANYA'YA ATTI

A Milli Futbol Takımımız, İspanya deplasmanında 42. dakikada Deniz Gül'ün golüyle skoru 1-1 yaptı.

Deniz Gül, A Milli Takım'da ilk kez gol sevinci yaşarken İspanya ise bu golle elemelerde ilk kez gol yedi.

EMRAH TASÇI

