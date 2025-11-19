Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında deplasmanda lider İspanya ile 2-2 berabere kalarak grubu ikinci sırada bitiren A Milli Futbol Takımı'nda futbolcular Salih Özcan, Altay Bayındır ve Deniz Gül, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

"KONYA'DAKİ MAÇ HEP AKLIMIZDAYDI"

Milli Takım'da ilk kez gol sevinci yaşayan Deniz Gül, "İspanya'ya karşı çok zor bir maç oynadık. İlk 11'de oynadığım ve Milli Takım adına gol attığım için çok mutluyum. Konya'da 6-0 yenildik, bu maç hep aklımızdaydı. Bu kez çok iyi çıktık ve çok iyi oynadık. İspanya çok iyi bir takım. Elimizden gelenin en iyisini yaptık." dedi.

"RAKİPLERİN BİZDEN KORKMASI, ÇEKİNMESİ LAZIM"

Bu maçın ardından rakiplerin çekinmesi gerektiğini belirten Salih Özcan, "Maç öncesi konuştuk ve 6-0'a cevap vermek istedik. Kendimize güvendik ve iyi bir maç çıkardık. Kaybedecek bir şey yoktu, baskı azdı. Kendimize güveniyoruz, hedefimiz Dünya Kupası. Şimdi Mart ayındaki Play-Off maçlarına bakacağız. Bu akşamdan sonra rakiplerin bizden korkması, çekinmesi lazım. Şimdi önümüze bakacağız, kötü yaptığımız şeyleri analiz edeceğiz." diye konuştu.

"GALİBİYETE ÇOK YAKINDIK, BERABERLİK İÇİN ÜZÜLDÜK"

Karşılaşmaya kurtarışlarıyla damga vuran Altay Bayındır ise "Galibiyete çok yakındık, beraberlik için üzüldük. Daha mutlu gidebilirdik ülkemize. İspanya da iyi bir takım. Biz de kaliteli oyunculara sahibiz. Ülkemiz ve bizim için güzel bir maç oldu. Mutluyuz, İnşallah böyle devam eder." dedi.

